Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama

Artvin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı, İnterpol-Europol Daire Başkanlığı, Asayiş Daire Başkanlığı ve Artvin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda, organize suç örgütlerine yönelik çalışma yürütüldü.

Artvin'in yanı sıra Trabzon, Ordu, Muğla, Siirt, Kocaeli, Tekirdağ, Batman, Diyarbakır, Hatay, Adana, Bilecik, Bursa, Çorum, Düzce, İzmir, Konya, Samsun, Kayseri, Denizli, Eskişehir ve Erzurum'da yapılan baskınlarda 32 şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan şüphelilerden 23'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 9'u hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı.

Operasyonlar kapsamında suçtan elde edildiği değerlendirilen 7 milyon 400 bin lira değerinde döviz ve altın ile piyasa değeri yaklaşık 60 milyon lira olan 2 arsa, 4 daire ve 8 araca el konuldu.

Ayrıca şüphelilerin banka hesapları, kripto varlık hesapları ve ödeme kuruluşlarındaki yaklaşık 5 milyar liralık işlem hacmine bloke konuldu.