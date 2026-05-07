Cevdet Yılmaz: İstanbul Finans Merkezi küresel üs olacak

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Katılım Bankaları Birliği ve Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen Katılım Finans Zirvesi kapsamında İstanbul Finans Merkezi'nde yaptığı konuşmasında, 8. Varlık barışını da kapsayan TBMM'ye sunulan teşvik paketinin çok önemli olduğunu belirtirken, "Türkiye'nin küresel finans sisteminde daha geniş bir yer almasını katılım finans sağlayacaktır" dedi.

Yılmaz, "İstanbul'u küresel ölçekte öne çıkan bir katılım finans merkezi haline getirme yönünde kararlılıkla politikalarımızı sürdüreceğiz" derken, "Türkiye güvenli bir liman olarak daha fazla sermayeyi, daha fazla nitelikli insan gücünü ve karar alma merkezlerini cezbetmeye devam edecek. İstanbul'u bir finans merkezi olmanın ötesinde, yatırım, finans ve reel ekonomi arasında bağ kuran bir merkez olarak konumlandırıyoruz" diye belirtti.

Yılmaz'ın konuşmasında öne çıkan gelişmeler şu şekilde oldu:

Katılım finans ekonomik faaliyetleri toplumsal fayda ve hakkaniyet içinde değerlendiren bir sistemdir.

2018'de 2,5 trilyon dolar olan İslami finans varlıklarının 2030'da 9 trilyon dolara ulaşması bekleniyor. 2024'te de 6 trilyon dolara ulaştı. Katılım bankacılığı kredi büyüklüğü Mart 2026 itibariyle 2 trilyon TL'ye ulaştı.

Yurt içi piyasalarda ilk kira sertifikası ihracına 2012'da başlandı, Nisan 2026 itibariyle 400 milyar TL kira sertifikası ihracı gerçekleşti.

BİST katılım endeksindeki şirketlerinin toplam değeri 6,5 trilyon TL ile BİST TÜM endeksindeki firmaların toplam büyüklüğünün %33'ünü oluşturmaktadır.

İstanbul'u finans merkezinin ötesinde reel ekonomiyle bağ kuran bir üs olarak nitelendiriyoruz. TBMM'ye sunulan teşvik paketi çok önemli. Dünyadan daha fazla sermayeyi ve nitelikli insanı ülkemize yönlendirmek, daha fazla karar alma merkezini ülkemize çekmek için önemli teşvikler TBMM'deki pakette yer alıyor.

Kurumlar vergisinin düşürüldüğü, yabancı sermayenin ülkemize gelişini kolaylaştırıldığı bir sistem uyguluyoruz. Türkiye'nin küresel finans sisteminde daha geniş bir yer almasını katılım finans sağlayacaktır.

Tek durak ofis mantığı Türkiye geneline yayılacak.

Türkiye'nin küresel finans sisteminde daha geniş bir yer almasını katılım finans sağlayacaktır. Katılım finans kanun tasarısı çalışmalarımız da devam ediyor, tamamlandığında taslağı sunacağız.

Katılım finans sektörünün yeşil dönüşüm alanına daha fazla eğilmesi bir dileğimizdir. Tüm finans dünyamızın ve özellikle katılım finans sektörünün COP31'e iyi hazırlanmasını istiyoruz.

İYF, Türkiye'nin bölgesel ve küresel katılım finans merkezi olmasında en büyük rolü oynayacaktır.

Katılım finans imkanları etkinleştirilecek.