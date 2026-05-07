Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar

Bakan Şimşek: Savunma sanayiini sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz
Bakan Şimşek: Savunma sanayiini sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Hak sahibi olamayanlar dikkat: TOKİ başvuru bedellerini iade etmeye başladı
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar

Aralarında 6'sı görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da yer aldığı 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında 30'uncu oturum sona erdi. Mahkeme esas hakkındaki mütalaasını açıklaması için dosyayı savcıya gönderdi. Savcı mütalaasını 14 Mayıs'ta açıklayacak.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 13:43, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 13:44
Yazdır
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında ara karar

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesince Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu karşısındaki salonda yapılan 30. duruşmaya, tutuklanmalarının ardından görevlerinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın da aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık katıldı.

Sanıkların yakınları da duruşmada izleyici olarak yer aldı.

Önceki celselerde sanık avukatlarının talepleri alınan duruşmada, mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Heyet, duruşmaya mazeret bildirerek katılmayan avukatların devam eden celselerde savunma yapabileceklerine karar verdi.

Ulaşılamadığı için 3 mağdur ve 1 tanığın duruşmada ifadelerinin alınamadığını belirten mahkeme, bu kişilerin beyanlarının alınmasından vazgeçerek dosyadaki ifadelerinin okunmasına hükmetti.

Mahkeme heyeti, avukatların yetkisizlik, görevsizlik, durma ve tefrik gibi taleplerinin reddine karar vererek, esas hakkındaki mütalaasını hazırlamak için dosyanın iddia makamına gönderilmesini kararlaştırdı.

Cumhuriyet savcılığının esas hakkındaki mütalaasını hazırlaması için 1 hafta süre istemesi üzerine duruşma 14 Mayıs Perşembe gününe ertelendi.

Ne olmuştu?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 579 sayfalık iddianamede, Beşiktaş Belediyesi, Avcılar Belediyesi, Esenyurt Belediyesi, İstanbul ASFALT Fabrikaları San. ve Tic. AŞ ile İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel İşletmeleri Genel Müdürlüğü "suçtan zarar gören", 19 kişi "mağdur", 200 kişi ise "sanık" olarak yer alıyor.

İddianamede, sanıklardan Aziz İhsan Aktaş'ın "suç işlemek amacıyla örgüt kurma", 42 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 4 fiilden "edimin ifasına fesat karıştırma", 5 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 21 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşları zararına dolandırıcılık", 10 fiilden "rüşvet verme", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "gerçeğe aykırı fatura düzenleme" suçlarından 187 yıldan 450 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan sağladığı mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Tutuklanmasının ardından görevinden uzaklaştırılan Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet alma" suçlarından 5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 2 fiilden "ihaleye fesat karıştırma" ve 2 fiilden "özel belgede sahtecilik" suçlarından 3 yıldan 9 yıla kadar hapisle cezalandırılması öngörülüyor.

İddianamede, görevlerinden uzaklaştırılan Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ile hakkındaki adli kontrolün kaldırılmasının ardından görevine iade edilen Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin "rüşvet alma" suçundan 4 yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talebinde bulunuluyor.

Ayrıca iddianamede, görevinden uzaklaştırılan Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın "suç örgütüne üye olma", 26 fiilden "ihaleye fesat karıştırma", 3 fiilden "resmi belgede sahtecilik", 19 fiilden "özel belgede sahtecilik", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", 4 fiilden "rüşvet alma", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "haksız mal edinme" suçlarından 133 yıldan 337 yıla kadar hapisle cezalandırılması ve suçtan elde ettiği mal varlıklarının müsadere edilmesi isteniyor.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber