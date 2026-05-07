TOGG imzayı attı: 2027'de 3 yeni model geliyor

Togg ve dünyanın en büyük batarya üreticisi CATL ortak elektrikli araç platformu geliştirecek! Yerli otomobil üreticisi Togg, Çinli CATL ile T6 olarak bilinen B segment elektrikli araç modeli için iş birliği anlaşması imzaladı.

TOGG: CATL ile Ortak Platform Geliştiriliyor

Bu iş birliğinde dikkat çeken en önemli nokta, Togg'un hazır bir altyapı kullanmak yerine platformu CATL ile birlikte sıfırdan geliştireceği oldu. Togg'un resmi açıklamasına göre marka; ürün gereksinimleri, kullanıcı deneyimi ve dijital mimari gibi kritik alanlarda belirleyici rol üstlenecek. Yeni modellerin teknik altyapısında CATL teknolojisi yer alırken araçların deneyim katmanı doğrudan Togg'un vizyonuyla şekillenecek.

B Segmenti Ne Anlama Geliyor?

B segmenti, genel olarak daha kompakt boyutlarda ve daha erişilebilir fiyat aralığında konumlanan modellerin yer aldığı sınıf olarak tanımlanıyor. Togg'un bu segmente girmesi, bugüne kadar T10X ve T10F gibi daha büyük modeller sunan markanın geniş kitlelere ulaşma hedefini yansıtıyor. Daha uygun fiyatlı bir elektrikli Togg bekleyen tüketiciler için bu adım önemli bir sinyal niteliği taşıyor.

2027'de 3 Yeni Togg Modeli

Togg, CATL ile geliştirilen ortak platform üzerine inşa edilecek 3 yeni modelin 2027 yılının ortasından itibaren kademeli biçimde kullanıcılarla buluşturulmasını hedefliyor. Şu an için modellerin isimleri, menzil değerleri, motor seçenekleri ve tasarım detayları henüz açıklanmadı. Ancak tablonun genel çerçevesi nettir: Togg, mevcut ürün gamına daha geniş kitlelere hitap edecek yeni elektrikli araçlar eklemeye hazırlanıyor.