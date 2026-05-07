PAMİR 4x4 ilk kez SAHA 2026'da tanıtıldı

Türk savunma sanayisinin kara aracı üreticilerinden BMC, zırhsız PAMİR 4x4 Yük ve Personel Taşıma Aracı'nı güvenlik güçlerinin kullanımına sunmaya hazırlanıyor.

Fuarda ilk kez görücüye çıkarılan PAMİR 4x4 aracının teslimata hazır olduğunu belirten BMC Yönetim Kurulu Başkanı Fuat Tosyalı, aracın sahadaki yeni ihtiyaçlara cevap vermek üzere geliştirildiğini söyledi. Tosyalı, "Türkiye'de terör atmosferinin dağılmasıyla beraber artık kuvvetlerimizin sahada kullanacakları, hem personel hem yükü daha çevik olarak taşıyacakları zırhsız hafif araç ihtiyacı ortaya çıktı. Bunu karşılamak üzere PAMİR 4x4 aracımızı geliştirdik. Hem daha ekonomik, hafif hem personel hem de hafif yük taşımada, sahada, arazide, her koşulda çok pratik bir ulaşım aracı olacak" dedi.

PAMİR'in bir prototip olmadığını dile getiren Tosyalı, "Bu araç bir prototip değil. Tüm testleri bitmiş, teslimata hazır bir araç. Örtüsünü açtık ve artık uluslararası alıcılara da görücüye çıkardık. Zaten uzun zamandır kuvvetlerimiz aracımızın testini yapıyordu" diye konuştu.

Ankara'daki üretim üssü 7/24 çalışıyor

BMC'nin Ankara'daki tank ve zırhlı araç üretim kompleksine ilişkin de bilgi veren Tosyalı, şunları ifade etti:

"Ankara'daki tank ve yeni nesil zırhlı araçlar üretim kompleksimiz hemen hemen bütün birimleriyle 7/24 üretim yapar hale geldi. Öngördüğümüz üretim ve teslimat programı çerçevesinde tanklarımızı teslim ediyoruz. Bunun yanında 8x8 zırhlı personel taşıyıcılarımızın üretimi başladı. Leopar tanklarımızın modernizasyonu da yine burada yürütülüyor."

Tosyalı, tesisin Türkiye'nin paletli ve tekerlekli zırhlı araç üretiminde kritik bir merkez haline geldiğini vurguladı.

Kara araçlarında yerli motor kullanımı yaygınlaşıyor

Motor ve transmisyon projelerinde gelinen noktaya ilişkin de değerlendirmede bulunan Tosyalı, "1500 beygirlik BATU motorumuz yıl sonu itibarıyla NATO testlerinden geçti ve NATO onayını aldı. Çok ağır testlerdi, normal ihtiyacın üzerinde yüklerle yapılan testlerdi. Şu an motorlarımız seri üretim aşamasında. Güç grubu tarafında da takvime uygun ilerliyoruz" ifadesini kullandı.

İlk tankların mevcut güç gruplarıyla teslim edildiğini, ancak yerli sistemlerin devreye alınması için planlamanın sürdüğünü söyleyen Tosyalı, bu geçişin sorunsuz ilerlediğini belirtti.

BMC'nin diğer kara araçlarında da yerli motor kullanımının arttığını ifade eden Tosyalı, farklı güç sınıflarında üretimin sürdüğünü dile getirdi.

TOGG elektrikli araçlarda birinci sırada

Sivil tarafta ise Türkiye'nin yerli otomobili TOGG ile ilgili çalışmalara ilişkin açıklama yapan Tosyalı, "Elektrikli otomobillerde TOGG açık ara birinci sırada. Toplam satışlarda da birinci sırada. Bu yıl üretimi 40 binden 60 bine çıkarma hedefimizi başarıyla sürdürüyoruz. Araçlar stokta beklemiyor, şu an siparişler yaklaşık 2 ay sonrasına teslim ediliyor" dedi.

SAHA 2026'da sergilenen yeni ürünler ve devam eden projelerle birlikte BMC'nin kara araçlarında savunma sanayisindeki lokomotif rolünü sürdürdüğünü vurgulayan Fuat Tosyalı, hem iç hem de uluslararası pazarda büyüme hedeflerinin devam ettiğini dile getirdi.