Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümünde yeni gelişme: Dosya yeniden açılıyor

1993 yılında uçak kazasında şehit olan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis 'in dosyası yeniden açılabilir.

Adalet Bakanlığı, faili meçhul cinayetleri tekrardan ele alırken Bitlis'in damadı Rıza Şahin Adalet Bakanlığı'na başvurup Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden incelenmesini talep etti.

KARA KUTUYU TALEP ETTİ

Nefes gazetesinin haberine göre, dilekçede bir televizyon programına katılan konuklardan birinin, kara kutuyu dinleyen üst düzey bir komutanla konuştuğunu ve kara kutunun hala devlet korumasında olduğunu iddia ettiğini belirtti.

Şahin dilekçesinde, kara kutuyu dinleyen üst düzey komutanın tespit edilmesini, karakutunun hangi kamu kurumunda muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve içeriğinin mahkemelerde dahi açıklanmamasının sebeplerinin tespit edilmesini talep etti.

1993 YILINDA ŞEHİT OLMUŞTU

Orgeneral Eşref Bitlis'in, 17 Şubat 1993'te Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek üzere bindiği uçak, kalkıştan kısa süre sonra Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezi'nin bahçesine düştü.

Şüpheli bir şekilde düşen uçakta bulunan hiç kimse kurtulamadı.

Kazada, Eşref Bitlis ile Binbaşı Yaşar Erian, Yüzbaşı Tuğrul Sezginler, askeri personel Fahir Işık, Emin Öner, Posta İşletme Merkezi güvenlik görevlisi Ruhi Salay şehit oldu.

Olay yerinde incelemede bulunan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, uçağın düşüş sebebinin buzlanma ve pilotaj hatası olduğunu söyledi. Daha sonra yapılan açıklamada "hiçbir bilirkişi raporu ve teknik raporun bulunmadığının" ifade edilmesi kazaya ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Kazadan 17 yıl sonra, "Ergenekon" davasında yargılanan emekli Albay Arif Doğan'a ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydında, "Bitlis'in JİTEM tarafından öldürüldüğü" iddiaları yer aldı.

Düşen uçağın enkazının hurdacıya satıldığının ortaya çıkmasının ardından, soruşturmayı yürüten savcılık, incelenmek üzere, Genelkurmay Askeri Savcılığından kaza sonrası çekilen fotoğrafları istedi.

Bitlis'in öldüğü uçak kazasının fotoğraflarını inceleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Emniyet uzmanları, hazırladıkları raporda "uçağın düşüş nedeninin tespit edilemediğini" bildirdi.

Uzmanların incelediği 15 fotoğrafa ilişkin hazırlanan raporda, "Mevcut fotoğraflarla sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı, bu nedenle uçağın düşmesiyle ilgili bir kanaatin oluşmadığı" belirtildi.