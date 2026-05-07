Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümünde yeni gelişme: Dosya yeniden açılıyor

Bakan Şimşek: Savunma sanayiini sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz
Bakan Şimşek: Savunma sanayiini sanayide dönüşümün motoru olarak görüyoruz
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Ormanlara girişte ilk yasak haberi geldi
Ormanlara girişte ilk yasak haberi geldi
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Benzin ve motorine indirim geliyor
Benzin ve motorine indirim geliyor
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Hava 4 derece daha ısınacak
Hava 4 derece daha ısınacak
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
DMM'den 'Suudi Arabistan Enerji Anlaşması' iddialarına yanıt
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
KIZILELMA Endonezya yolcusu: İlk ihracat anlaşması yapıldı
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Cevdet Yılmaz: Türkiye yüksek gelirli ülkeler ligine adım atıyor
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Bakanlık devrede: Çağla Tuğaltay dosyası yeniden açıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Borsa İstanbul'da tarihi gün: 15 bin puan sınırında rekor kırıldı
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Bakan Tekin'den eğitimde 'Finlandiya Modeli' tartışmalarına son
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
Akaryakıt fiyatlarını etkileyecek gelişme: Brent petrol yüzde 9 düştü!
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
YSK'nin yeni başkanı Serdar Mutta oldu
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
İlçe nüfusu artırmak için teşvik paketi: Sıfır araba, iş, para yardımı
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Günde 16 can kaybı: İşte ölümlü kazaların en çok yaşandığı iller
Ana sayfaHaberler Siyasi

Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümünde yeni gelişme: Dosya yeniden açılıyor

Ölümü üzerinde birçok spekülasyon bulunan eski Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis'in damadı, Adalet Bakanlığı'na sunduğu dilekçede dosyanın yeniden incelemesi talep etti.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 14:23, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 14:28
Yazdır
Orgeneral Eşref Bitlis'in ölümünde yeni gelişme: Dosya yeniden açılıyor

1993 yılında uçak kazasında şehit olan Jandarma Genel Komutanı Eşref Bitlis 'in dosyası yeniden açılabilir.

Adalet Bakanlığı, faili meçhul cinayetleri tekrardan ele alırken Bitlis'in damadı Rıza Şahin Adalet Bakanlığı'na başvurup Faili Meçhulleri Araştırma Daire Başkanlığı'nın dosyayı yeniden incelenmesini talep etti.

KARA KUTUYU TALEP ETTİ

Nefes gazetesinin haberine göre, dilekçede bir televizyon programına katılan konuklardan birinin, kara kutuyu dinleyen üst düzey bir komutanla konuştuğunu ve kara kutunun hala devlet korumasında olduğunu iddia ettiğini belirtti.

Şahin dilekçesinde, kara kutuyu dinleyen üst düzey komutanın tespit edilmesini, karakutunun hangi kamu kurumunda muhafaza edildiğinin belirlenmesini ve içeriğinin mahkemelerde dahi açıklanmamasının sebeplerinin tespit edilmesini talep etti.

1993 YILINDA ŞEHİT OLMUŞTU

Orgeneral Eşref Bitlis'in, 17 Şubat 1993'te Ankara'dan Diyarbakır'a gitmek üzere bindiği uçak, kalkıştan kısa süre sonra Yenimahalle'deki PTT İşleme Merkezi'nin bahçesine düştü.

Şüpheli bir şekilde düşen uçakta bulunan hiç kimse kurtulamadı.

Kazada, Eşref Bitlis ile Binbaşı Yaşar Erian, Yüzbaşı Tuğrul Sezginler, askeri personel Fahir Işık, Emin Öner, Posta İşletme Merkezi güvenlik görevlisi Ruhi Salay şehit oldu.

Olay yerinde incelemede bulunan dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Doğan Güreş, uçağın düşüş sebebinin buzlanma ve pilotaj hatası olduğunu söyledi. Daha sonra yapılan açıklamada "hiçbir bilirkişi raporu ve teknik raporun bulunmadığının" ifade edilmesi kazaya ilişkin soru işaretlerini beraberinde getirdi.

Kazadan 17 yıl sonra, "Ergenekon" davasında yargılanan emekli Albay Arif Doğan'a ait olduğu ileri sürülen bir ses kaydında, "Bitlis'in JİTEM tarafından öldürüldüğü" iddiaları yer aldı.

Düşen uçağın enkazının hurdacıya satıldığının ortaya çıkmasının ardından, soruşturmayı yürüten savcılık, incelenmek üzere, Genelkurmay Askeri Savcılığından kaza sonrası çekilen fotoğrafları istedi.

Bitlis'in öldüğü uçak kazasının fotoğraflarını inceleyen Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve Emniyet uzmanları, hazırladıkları raporda "uçağın düşüş nedeninin tespit edilemediğini" bildirdi.

Uzmanların incelediği 15 fotoğrafa ilişkin hazırlanan raporda, "Mevcut fotoğraflarla sonuca ulaşmanın mümkün olmadığı, bu nedenle uçağın düşmesiyle ilgili bir kanaatin oluşmadığı" belirtildi.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber