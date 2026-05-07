Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği

Diyanet İşleri Başkanı ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Mütevelli Heyeti Başkanı Safi Arpaguş, 300 genç çifte 500 bin lira tutarında evlilik desteği sağlayacaklarını açıkladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 14:34, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 14:41
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Başkanlığın konferans salonunda düzenlenen "İki İnsan Bir Hayat Projesi Tanıtım Toplantısı"nda konuştu.

Aile kurumunun, bir huzur ve güven limanı olduğu kadar, insanın kemal yolculuğunda da önemli yeri bulunduğunu belirten Arpaguş, insanın aile yuvası sayesinde ilk eğitimini aldığını, toplumsal rolleri öğrenip içselleştirdiğini ifade etti.

Geçmişten tevarüs edilen adap, erkan, ahlak, kimlik, aidiyet, sorumluluk, fedakarlık gibi hasletlerin geleceğe taşınmasının aile kurumu sayesinde mümkün olduğuna işaret eden Arpaguş, "Bu sebeple aile, insanın yaratılışından beri vahyin ve sünnetin inşa etmek istediği erdemli birey, faziletli toplum ve huzurlu dünya idealinin daima odak noktasında yer almıştır. Yüce dinimiz İslam da aileyi toplumun temeli ve huzurun kaynağı olarak görmüştür." diye konuştu.

Aile kurumunun, Türkiye'de toplumun temeli kabul edildiğini ve bu hususun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 41. maddesiyle teminat altına alındığını anımsatan Arpaguş, şunları kaydetti:

"Ne var ki bugün aileyi tehdit eden pek çok yıkıcı unsurla karşı karşıyayız. Çeşitli araçlar üzerinden sinsi propagandalarla aile kurumunun hedef alındığını müşahede ediyoruz. Hiçbir sınır ve değer tanımayan bir hayat tarzının, özellikle yeni medya mecraları üzerinden adeta herkese dayatılmaya çalışıldığına üzülerek tanıklık ediyoruz. Buna maruz kalan nesillerin zihin ve gönül dünyalarında ne yazık ki telafisi mümkün olmayan yaralar, tahribatlar oluşmaktadır.

Gençlerimiz, inanç, değer, kültür ve ahlak bakımından bir zihin erozyonuna maruz kalmaktadır. Neticede değer algılarında meydana gelen bozulma, ahlaki yozlaşma, bencilleşme, manevi değerlerden kopuş ve çeşitli bağımlılıklar, aile kurumunu ciddi anlamda yıpratmaktadır. Evlilik ve nüfus artış hızının düşmesi, buna karşın boşanma oranlarının günbegün artması, söz konusu tehdidin boyutunu bütün açıklığıyla gözler önüne sermektedir."

"Proje, bütüncül bir iyilik hareketidir"

Aile kurumunun korunması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmaların daha etkin hayata geçirilmesi amacıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde "Aile On Yılı"nın ilan edildiğini hatırlatan Arpaguş, Diyanet İşleri Başkanlığı olarak üzerlerine düşen sorumluluğun bilincinde olduklarını söyledi.

Arpaguş, Başkanlığın tüm birimlerinin bu anlayışla çalıştığını, ailenin kurulması, korunması ve güçlendirilmesini devamlı gündemde tuttuğunu, ülke genelinde etkin ve süreklilik arz eden çalışmalarla aile ve nüfus konusunda toplumda farkındalık oluşturulmasına önemli katkılar sunduğunu dile getirdi.

Türkiye Diyanet Vakfı vasıtasıyla "İki İnsan Bir Hayat Projesi"ni bu kapsamda hayata geçirdiklerini belirten Arpaguş, "Proje, bir ömür sürecek yol arkadaşlığına hazırlanan kardeşlerimize maddi bir destek olmanın ötesinde, gençlerimizin sevgi, saygı ve sorumluluk temelinde bir aile inşa etmelerini hedefleyen bütüncül bir iyilik hareketidir. Bu projeyle, özellikle hayatın yükünü erken yaşta omuzlamak zorunda kalan yetim ve öksüz genç kardeşlerimize öncelik tanıyarak onların yanında olmayı amaçlıyoruz." ifadelerini kullandı.

"1875 çiftimiz için sosyal inceleme aşamasına geçilmiştir"

Proje kapsamında ülke genelindeki 300 genç çifte 500 bin lira tutarında yardım yapılacağını anlatan Arpaguş, şunları kaydetti:

"2 Ocak'ta bağışa açılan proje, kısa sürede büyük bir teveccüh görmüş, toplumumuzun aile kurumuna verdiği değeri bir kez daha gözler önüne sermiştir. 13-31 Mart arasında alınan başvurular neticesinde 40 bini aşkın başvuru tamamlanmıştır. Yürütülen çalışmalar sonucunda 3 bin 477 çift nihai değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Bu süreçte her bir başvuru adalet ve hakkaniyet ölçüleri içerisinde değerlendirilmiş olup 1875 çiftimiz için sosyal inceleme aşamasına geçilmiştir.

Vakfımızın il şubeleri tarafından yapılan incelemelerle adayların ihtiyaç durumları yerinde tespit edilmiştir. Yarın açıklanacak sonuçlarla birlikte hak sahibi çiftlerimiz belirlenecek, ardından çevrim içi olarak planlanan 'Evlilik Okulu Seminerleri' başlatılacaktır. Proje kapsamında destek almaya hak kazanan çiftlerimiz, 1 Haziran-30 Eylül arasında müftülüklerde gerçekleştirilecek resmi nikahlarının ardından 500 bin lira tutarındaki çeyiz desteğinden faydalanabileceklerdir."

Genç çiftlere yapılacak bu desteği, maddi bir katkıdan öte milletin geleceğine yatırım olarak gördüklerinin altını çizen Arpaguş, "Milli ve manevi değerlerimizle kurulan her yuvanın, milletimizin gücünü artıracağına, birlik ve beraberliğimizi pekiştireceğine ve istikbalimizi teminat altına alacağına inanıyoruz." dedi.

TDV olarak iyiliği çoğaltma gayesiyle yürüttükleri bu projede en büyük güç ve motivasyon kaynaklarının milletin desteği olduğuna işaret eden Arpaguş, projeye desteklerinden dolayı millete şükranlarını sundu.

