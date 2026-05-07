Ormanlara girişte ilk yasak haberi geldi
Antalya'da 1 Mayıs-31 Ekim tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı. Yaz aylarında hava sıcaklıklarının artmasıyla birlikte orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlara girişler yasaklanıyor.
İlk yasak, Antalya Valiliği'nden geldi.
Valilik tarafından 2026/3 Sayılı Orman Yangınlarını Önleme Genelgesi yayımlandı. Antalya Valisi Hulusi Şahin imzasıyla yayımlanan genelge kapsamında 1 Mayıs-31 Ekim 2026 tarihleri arasında ormanlara girişler yasaklandı.
Piknik ve mesire alanlarında mangal ve semaver yasaklandı
Genelgede belirlenen piknik ve mesire alanlarında ise 31 Ekim'e kadar 21.00-08.30 saatleri arasında mangal, semaver ve ateş yakılmasının yasak olduğu belirtildi. Denetimlerin genel kolluk kuvvetleri, orman muhafaza memurları, zabıta ve özel güvenlik ekipleri tarafından düzenli olarak gerçekleştirileceği, kurallara uymayanlar hakkında adli ve idari işlem uygulanacağı bildirildi.
ANONSLARLA UYARILAR YAPILDI
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Jandarma Karakolu ekipleri ise Sorgun Çamlığı'nda devriye görevi yaparak, vatandaşları anonslarla ve sözlü olarak uyardı.
Aşağıdaki yere giriş izni vardır. Ancak burada piknik yaparken ateş yapmak yasaktır. Aşağıdaki listenin dışında kalan alanlarda ise ormanlara giriş yasaktır.
ANTALYA ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ VE DOĞA KORUMA VE MİLLİ PARKLAR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
ORMAN PARKLARI VE GÜNÜBİRLİK KULLANIM ALANLARI LİSTESİ
SIRA NO İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ İLÇE ORMAN PARKI ADI
1 Akseki Akseki Akseki
2 Akseki Akseki Boriçi
3 Akseki Akseki Çambeleni
4 Akseki Akseki Çamlık
5 Akseki Akseki Gökçebel
6 Akseki İbradı Hisartepe
8 Akseki Akseki Ketenderesi
9 Akseki Akseki Oymapınar Barajı
7 Akseki İbradı Üzümdere
10 Alanya Alanya Akçatepe
11 Alanya Alanya Alanya
12 Alanya Alanya Avsallar
13 Alanya Alanya Bilaller
14 Alanya Alanya Çandırtepe
15 Alanya Alanya Çinioğlu
16 Alanya Alanya Demirtaş
17 Alanya Alanya Gedevet
18 Alanya Alanya Gökçebelen
19 Alanya Alanya Hıdırellez
20 Alanya Alanya Kargıçayı
21 Alanya Alanya Kestel
22 Alanya Alanya Konaklı
23 Alanya Alanya Okurcalar-1
24 Alanya Alanya Okurcalar-2
25 Alanya Alanya Payallar Soğukpınar
26 Alanya Alanya Sapadere
27 Alanya Alanya Sapakhan
28 Alanya Alanya Sedre
29 Alanya Alanya Tırılar
30 Alanya Alanya Türkler
31 Alanya Alanya Ulaş
32 Alanya Alanya Yeşilköy
33 Antalya Aksu Aksu
34 Antalya Aksu Anadolupark
35 Antalya Kepez Antalya
52 Antalya Muratpaşa Antalya Millet Ormanı (Varsak)
36 Antalya Aksu Bayraklı Tepe
37 Antalya Muratpaşa Denizim Park
38 Antalya Kepez Duraliler-3
39 Antalya Muratpaşa Düden Şelalesi
40 Antalya Konyaaltı Efeler Park
41 Antalya Döşemealtı Ekşili
42 Antalya Döşemealtı Ekşili Göleti
54 Antalya Kepez Göçerler
43 Antalya Döşemealtı Hatipler
44 Antalya Kepez Kepez
45 Antalya Kepez Kepezbaşı
46 Antalya Kepez Kındıra
47 Antalya Kepez Kirişçiler
48 Antalya Konyaaltı Konyaaltı
49 Antalya Aksu Kurşunlu
50 Antalya Kepez Ören
51 Antalya Aksu Şehit Kıdemli Başçavuş Ömer Halisdemir
53 Antalya Konyaaltı Teksarnıç
55 Antalya Aksu Topallı
56 Antalya Döşemealtı Yeşilbayır
58 Elmalı Elmalı Avlan Gölü
59 Elmalı Elmalı Küçüksöğle
60 Finike Finike Asarönü
61 Finike Finike Barbaros Hayrettin Koyu
57 Finike Finike Çağıllı
62 Finike Finike Dalyan
64 Finike Finike Kızılkaya
63 Finike Finike Ördübek
65 Gazipaşa Gazipaşa Burhan
66 Gazipaşa Gazipaşa Fener
67 Gazipaşa Gazipaşa Gazipaşa
68 Gazipaşa Gazipaşa Halil Limanı
69 Gazipaşa Gazipaşa Yalan Dünya Mağarası
70 Gündoğmuş Gündoğmuş Alara Şelalesi
71 Gündoğmuş Gündoğmuş Pınarbaşı
72 Kaş Kaş Akçagerme
73 Kaş Kaş Akçam
74 Kaş Kaş Bezirgan
75 Kaş Kaş Çavdır
76 Kaş Kaş Gelemiş
77 Kaş Kaş Gırdavlı Tepe
78 Kaş Kaş Gökseki
79 Kaş Kaş İnceboğaz
80 Kaş Kaş Kalkan
81 Kaş Kaş Kaputaş
82 Kaş Kaş Kınık
83 Kaş Kaş Kırıklı
84 Kaş Kaş Ova
85 Kaş Kaş Panorama
86 Kaş Kaş Pınarbaşı
87 Kaş Kaş Sarılar-1
88 Kaş Kaş Sarılar-2
89 Kaş Kaş Seyirçam
90 Kaş Kaş Seyirtepe
91 Kaş Kaş Seyretçakıl
92 Kaş Kaş Yeşilköy
93 Konyaaltı Konyaaltı Akdamlar
94 Konyaaltı Konyaaltı Andızle Tepe
95 Konyaaltı Kemer Arslanbucak-1
96 Konyaaltı Konyaaltı Bahtılı
97 Konyaaltı Kemer Beldibi-1
98 Konyaaltı Kemer Beldibi-2
99 Konyaaltı Kemer Beldibi-4
100 Konyaaltı Konyaaltı Belenbaşı
101 Konyaaltı Konyaaltı Boğaçayı
102 Konyaaltı Konyaaltı Çağlarca
103 Konyaaltı Konyaaltı Çakırlar
104 Konyaaltı Kemer Çamdağı
105 Konyaaltı Kemer Çeşmedibi
106 Konyaaltı Kemer Esentepe
107 Konyaaltı Konyaaltı Gedeller
108 Konyaaltı Konyaaltı Geyikbayırı
109 Konyaaltı Konyaaltı Gökdere-1
110 Konyaaltı Kemer Göynük-1
111 Konyaaltı Kemer Göynük
112 Konyaaltı Döşemealtı Hacı Ahmet Kuyusu
113 Konyaaltı Konyaaltı Hacısekililer
114 Konyaaltı Konyaaltı Kargılıçeşme
115 Konyaaltı Kepez Manzara
116 Konyaaltı Döşemealtı Nebiler
117 Konyaaltı Döşemealtı Orfe
118 Konyaaltı Döşemealtı Ovacık
119 Konyaaltı Konyaaltı Sarısu
120 Konyaaltı Kemer Selçuklu Av Köşkü
121 Konyaaltı Konyaaltı Şeyh Kamil
122 Konyaaltı Kepez Ulupınar
123 Konyaaltı Konyaaltı Üzümcek-2
124 Konyaaltı Döşemealtı Yukarı Karaman
125 Korkuteli Korkuteli Akçatepe
126 Korkuteli Korkuteli Kargalık
127 Korkuteli Korkuteli Seyirpark
128 Korkuteli Korkuteli Yazır-1
129 Korkuteli Korkuteli Yörük Obası
130 Kumluca Kumluca Çakmak
131 Kumluca Kumluca Çavuşköy
132 Kumluca Kumluca Kargılı Dere
133 Kumluca Kumluca Odunluk Tepe
134 Kumluca Kumluca Ortaköy
135 Kumluca Kumluca Sarnıçtepe
136 Kumluca Kumluca Sulutaş
137 Kumluca Kumluca Yazır
138 Manavgat Manavgat Alara-1
139 Manavgat Manavgat Alara-2
140 Manavgat Manavgat Alara-3
141 Manavgat Manavgat Alara-4
142 Manavgat Manavgat Bucakşeyhler
143 Manavgat Manavgat Çamlıtepe
144 Manavgat Manavgat Çenger-1
145 Manavgat Manavgat Çenger-2
146 Manavgat Manavgat Çenger-3
147 Manavgat Manavgat Çenger-4
148 Manavgat Manavgat Çenger-5
149 Manavgat Manavgat Karakaya
150 Manavgat Manavgat Karpuzçayı-1
151 Manavgat Manavgat Karpuzçayı-2
152 Manavgat Manavgat Karpuzçayı-3
153 Manavgat Manavgat Kelez
154 Manavgat Manavgat Kemer
155 Manavgat Manavgat Kızılot-1
156 Manavgat Manavgat Kızılot-2
157 Manavgat Manavgat Kızılot-3
158 Manavgat Manavgat Manavgat Şelalesi
159 Manavgat Manavgat Örenşehir
160 Manavgat Manavgat Sorgun Millet Bahçesi
161 Manavgat Manavgat Türkbeleni
162 Manavgat Manavgat Üçtepeler
163 Manavgat Manavgat Yemişli
164 Serik Serik Akbaş
165 Serik Serik Belek
166 Serik Serik Çığırtkandere
167 Serik Serik İleribaşı
168 Serik Serik Kısık
169 Serik Serik Uçansu
170 Kaş Kaş Topçu Yolu Ekoturizm Alanı
171 Alanya Alanya Sapadere Kanyonu Ekoturizm Alanı
172 Manavgat-Taşağıl Manavgat Selçuklu Kervan Yolu Ekoturizm Alanı
173 Akseki Akseki Oymapınar Barajı Ekoturizm Alanı
174 Alanya-Akseki-Gündoğmuş Alanya-Akseki-Gündoğmuş Keykubad Yolu Ekoturizm Alanı
175 Konyaaltı Konyaaltı-Kemer Likya Yolu (Geyikbayırı-Çıralı Parkuru) Ekoturizm Alanı
176 ANTALYA DKMP ALANYA İncekum TP ÇKA (Çadırlı Kamp Alanı) ve GKA (Günübirlik Kullanım Alanı)
177 ANTALYA DKMP İBRADI Altınbeşik Mağarası ÇKA ve GKA
178 ANTALYA DKMP DÖŞEMEALTI Güllük Dağı MP GKA
179 ANTALYA DKMP DÖŞEMEALTI Güver Kanyonu TP GKA
180 ANTALYA DKMP DÖŞEMEALTI Kocain Mağarası TA (Tabiat Anıtı)
181 ANTALYA DKMP SERİK Zeytintaşı Mağarası TA
182 ANTALYA DKMP AKSU Kurşunlu Şelalesi GKA
183 ANTALYA DKMP MANAVGAT KKMP Büğrüm Köprü GKA
184 ANTALYA DKMP MANAVGAT KKMP Tazı Kanyonu GKA
185 ANTALYA DKMP FİNİKE Mavikent TP ÇKA ve GKA
186 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi-4 Günübirlik Kullanım Alanı
187 ANTALYA DKMP KONYAALTI Topçam Günübirlik Kullanım Alanı
188 ANTALYA DKMP KONYAALTI Büyük Çaltıcak Günübirlik Kullanım Alanı
189 ANTALYA DKMP KEMER Kargıcak-1 Günübirlik Kullanım Alanı
190 ANTALYA DKMP KEMER Kargıcak-2 Günübirlik Kullanım Alanı
191 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi-2 Günübirlik Kullanım Alanı
192 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi-1B 1 Günübirlik Kullanım Alanı
193 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi 1B-2 Günübirlik Kullanım Alanı
194 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi 1-C Günübirlik Kullanım Alanı
195 ANTALYA DKMP KEMER Göynük Çadırlı Kamp Kullanım Alanı, Büfe, Plaj Faaliyetleri Ve Saha Temizliği
196 ANTALYA DKMP KEMER Çomaklar Çadırlı Ve Kamp Alanı
197 ANTALYA DKMP KEMER Göynük Kanyonu Tur Güzergahı Kapı Girişi Ve Satış Ünitesi
198 ANTALYA DKMP KEMER Üçgen Günübirlik Kullanım Alanı
199 ANTALYA DKMP KEMER Kesmeboğazı-1 Günübirlik Kullanım Alanı
200 ANTALYA DKMP KEMER Kesmeboğazı-2 Günübirlik Kullanım Alanı
201 ANTALYA DKMP KEMER Yarıkpınar Günübirlik Kullanım Alanı
202 ANTALYA DKMP KEMER Çıralı - Yanartaş Mola Noktası Ve Tur Güzergahı Kapı Girişi Ve Büfe
203 ANTALYA DKMP KEMER Beldibi-1 Durak Noktası
204 ANTALYA DKMP KEMER Göynük-2 Durak Noktası
205 ANTALYA DKMP KEMER Göynük-3 Durak Noktası
206 ANTALYA DKMP KEMER Kemer-1 Durak Noktası
207 ANTALYA DKMP KEMER Aslanbucak Yamaç Paraşütü
208 ANTALYA DKMP KEMER Tahtalı Dağı Yamaç Paraşütü
209 ANTALYA DKMP KEMER Kındılçeşme Kamp ve Günübirlik Alanı
Ayrıca İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce belirlenmiş Trekking rotaları ve benzeri parkurlar.