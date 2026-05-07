Bakan Gürlek: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan beyanda bulundu
Yapıcıoğlu'ndan erken seçim açıklaması: 2027 sonbaharında sandık gelebilir

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, mevcut ekonomik şartlarda 2026 yılı içinde erken seçim beklemediğini belirterek, "2027 yılının sonbaharında belki bir sandık önümüze gelebilir" dedi. Yapıcıoğlu, Kürt meselesi, yeni anayasa, sokak hayvanları sorunu ve Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 15:30, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 15:30
HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde gazetecilerle bir araya gelerek gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Terörsüz Türkiye sürecinin uzaması halinde tıkanma riski doğabileceğini savunan Yapıcıoğlu, şiddet sorunu ile Kürt meselesinin birbirinden ayrılması gerektiğini ifade etti. Yapıcıoğlu, Kürt meselesinin çözüm adresinin Meclis olduğunu belirterek, "Sorunun çözüm yolları farklıdır, meselenin çözümü farklıdır" dedi.

"Kürt meselesinin çözüm yeri Meclis'tir"

Devlet Bahçeli'nin terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın statüsüne ilişkin açıklamalarını değerlendiren Yapıcıoğlu, MHP'nin komisyona sunduğu rapora işaret ederek, "MHP'ye göre Türkiye'de Kürt meselesi yoktur, sadece şiddet sorunu vardır. Ancak bize göre bir asrı aşmış bir Kürt meselesi vardır" ifadelerini kullandı.

Yapıcıoğlu, şiddet sorununun çözümü ile Kürt meselesinin çözümünün farklı değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, meselenin çözüm yerinin milletin temsil edildiği Meclis olduğunu kaydetti.

"Yeni anayasa için tüm partiler masada olmalı"

Yeni anayasa tartışmalarına da değinen Yapıcıoğlu, Türkiye'nin toplumsal mutabakatla hazırlanacak yeni bir anayasaya ihtiyaç duyduğunu söyledi. Yapıcıoğlu, tüm siyasi partilerin bir masa etrafında toplanarak ortak çalışma yürütmesi gerektiğini ifade etti.

'İnsan Sağlığının Korunması Daha Önceliklidir'

Sahipsiz köpek sorununa ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, hayvanların korunması gerektiğini ancak insan sağlığının öncelikli olduğunu vurguladı.

Saldırgan ve rehabilite edilemeyen hayvanlarla ilgili gerekli tedbirlerin alınması gerektiğini söyleyen Yapıcıoğlu, "Bir tek çocuk öleceğine yüz köpek ölsün" ifadelerini kullandı.

Gülistan Doku ve Narin Güran açıklaması

Gülistan Doku soruşturmasına ilişkin konuşan Yapıcıoğlu, olayın aydınlatılması gerektiğini belirterek, "Bu cinayete karışanların makamı ve sıfatı ne olursa olsun hesabı sorulmalı" dedi.

Narin Güran cinayetine ilişkin yeni deliller ortaya çıktığını öne süren Yapıcıoğlu, olayın yeniden soruşturulması gerektiğini ifade etti.

"2026'da seçim beklemiyorum"

Erken seçim tartışmalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yapıcıoğlu, mevcut ekonomik tablo nedeniyle 2026 yılı içerisinde seçim beklemediğini söyledi.

Yapıcıoğlu, "2027 yılının sonbaharında belki bir sandık önümüze gelebilir. Hangi adayı destekleyeceğimiz konusunda ise şu an alınmış bir kararımız yok. Millet ve memleket için en iyi hizmeti kimin vereceğine inanıyorsak onu destekleriz" diye konuştu.

