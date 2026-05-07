Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen 18. Uluslararası MEB Robot Yarışması, 23 ülkeden binlerce öğrencinin katılımıyla Antalya'da başladı. Bakan Yusuf Tekin, mesleki eğitimde katsayı engelinin kalkması ve sektör iş birlikleri sayesinde öğrencilerin gelecek kaygısının sona erdiğini belirtti.
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü koordinesinde,
TÜBİTAK ve TİKA iş birliğiyle, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü yürütücülüğünde
"Yeşil Vatan, Mavi Gelecek" temasıyla Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen
"18. Uluslararası MEB Robot Yarışması" programına katılan Milli Eğitim
Bakanı Yusuf Tekin, mesleki eğitimin geliştirilmesine yönelik açıklamalarda
bulundu.
"28 Şubat'ın Yaralarını Onarıyoruz"
Mesleki ve teknik eğitimin iki açıdan büyük önem taşıdığını ifade eden Bakan
Tekin, 28 Şubat sürecinin oluşturduğu olumsuz etkilerin giderilmesinin öncelikleri
arasında yer aldığını söyledi.
Tekin, "Mesleki ve teknik eğitimi geliştirecek, güçlendirecek her adımın
Türkiye'de demokraside açılan yarayı onaracak adımlar olduğunun farkındayız"
ifadelerini kullandı.
Gençlerin yeteneklerinin geliştirilmesinin ülkelerin ekonomik kalkınmasına
doğrudan katkı sağladığını dile getiren Tekin, bu nedenle öğrencilerin becerilerinin
geliştirilmesi için yoğun çaba içerisinde olduklarını kaydetti.
2010 yılından itibaren mesleki eğitim alanında önemli düzenlemeler yapıldığını
belirten Tekin, meslek liselerinin önündeki katsayı engelinin kaldırıldığını
ve öğrencilerin gelecek kaygısına neden olan uygulamaların sona erdirildiğini
söyledi.
Çağın ihtiyaçlarına göre mesleki eğitim sisteminin yeniden yapılandırıldığını
ifade eden Tekin, işlevsiz hale gelen bazı alanların kapatıldığını, yerine yeni
alan ve dalların açıldığını belirtti.
Sektörle İç İçe Eğitim: Proje Okul Modeli
2014 yılında hayata geçirilen proje okul modeliyle sektör temsilcilerinin sürece
dahil edildiğini aktaran Tekin, müfredat hazırlıklarından öğretmen eğitimlerine
kadar birçok konuda iş dünyasıyla ortak hareket edildiğini dile getirdi.
Mesleki eğitimde uygulamalı eğitime de önem verdiklerini kaydeden Tekin, öğrencilerin
staj programlarına ilişkin önemli düzenlemeler yaptıklarını ifade etti.
Öğrencilere Asgari Ücret Desteği ve İş Güvenliği
Atölye ve laboratuvar altyapılarının güçlendirildiğini belirten Bakan Tekin,
işletmelerle yapılan protokoller kapsamında öğrencilere asgari ücretin yüzde
30 ila yüzde 50'si oranında cep harçlığı verildiğini söyledi.
Protokol imzalanan işletmelerde aranan temel kriterin, iş sağlığı ve güvenliğine
ilişkin bütün tedbirlerin alınması olduğunu vurgulayan Tekin, 'Mesleki ve teknik
eğitim konusunda yeniden 28 Şubat'tan önceki duruma gelmeye başladık çok şükür.
Şu an itibarıyla Türkiye'deki 100 ortaöğretim öğrencisinden 41 tanesi, mesleki
ve teknik eğitim alıyor. Bu yıl 100 ortaöğretim öğrencimizin 43'ü mesleki ve
teknik eğitime kayıt yaptırdı. Bu bizim için oldukça önemli" dedi.
23 Ülkeden Binlerce Genç Antalya'da Buluştu
Robot yarışmasının Bakanlığın en yoğun katılımlı organizasyonlarından biri
olduğunu belirten Tekin, bu yıl yarışmaya 23 ülkeden öğrencilerin katıldığını
söyledi.
Bakan Tekin, "81 ilimizden on binlerce öğrencimiz bu yarışmaya katılmak
için burada bulunuyor" dedi.
Programın ardından Tekin ve protokol üyeleri yarışma alanındaki stantları gezerek öğrencilerle sohbet etti.