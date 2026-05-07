RTÜK'ten yayıncılara kolaylık: Teminat mektubu şartları esnetildi

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), yayıncılık sektöründe ticari faaliyetleri daha akıcı hale getirmek ve yayıncı kuruluşların üzerindeki finansal baskıyı hafifletmek amacıyla önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdi. Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmelik değişiklikleri ile kablolu, uydu ve internet ortamından sunulan yayın hizmetlerine yönelik teminat mektubu şartlarında esnekliğe gidildi.

Yıllardır Süren "Değiştirilemez" Kuralı Tarih Oldu

Yeni düzenleme ile yayıncıların önündeki en büyük engellerden biri olan süre kısıtlamaları kaldırıldı. Daha önceki uygulamada lisansın ilk 3 yılı ve son 2 yılında uygulanan "teminat mektubu değiştirilemez" şartı artık uygulanmayacak. Ayrıca, iki teminat değişimi arasında en az 3 yıl bulunması zorunluluğuna da son verildi. Bu sayede kuruluşlar, piyasa koşullarına göre finansal araçlarını daha özgürce yönetebilecek.

Hisse Devirlerinde Bürokratik Yük Azalıyor

Özellikle tek ortaklı anonim şirketleri yakından ilgilendiren bir diğer yenilik ise hisse devir süreçlerinde yapıldı. Gerçekleştirilen devirlerde, yeni ortağın kendi adına düzenlenen teminat mektubunu sisteme dahil edebilmesinin önü açıldı. Bu adımın, medya kuruluşlarının el değiştirme ve ortaklık yapısı güncelleme süreçlerindeki bürokratik karmaşayı sonlandırması bekleniyor.

Mali Güvence En Üst Seviyede Korunuyor

Yapılan değişikliklerin kamu alacağını riske atmadığına dikkat çeken RTÜK, aksine mali güvenliğin sıkı tutulduğunu belirtti. Yeni sunulacak teminat mektuplarının;

Güncel lisans tutarını tam olarak karşılaması,

Lisans süresinin sonuna kadar geçerli olması, şartı aranmaya devam edecek. Bu sayede hem yayıncıya ticari kolaylık sağlanacak hem de devletin alacakları en üst seviyede güvence altında kalacak.

Hedef: Daha Sağlıklı Bir Ticari Akış

RTÜK'ten yapılan açıklamada, düzenlemenin temel amacının yayıncı kuruluşların devir ve lisans süreçlerindeki mali yüklerini azaltmak olduğu vurgulandı. Bu esneklik sayesinde yayıncılık sektöründeki ticari akışın daha sağlıklı ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması hedefleniyor.