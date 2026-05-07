DMM, 'Suriye gümrük düzenlemesini sadece Türkiye'ye yönelik yaptı' iddiasını yalanladı

Bakan Gürlek: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan beyanda bulundu
Bakan Gürlek: Özkan Yalım etkin pişmanlıktan beyanda bulundu
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Anneler Günü'nde hediyen sağlık güvencesi olsun!
Sponsorlu İçerik
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemeleri içeren teklif kabul edildi
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Soğuklar veda ediyor, bahar kendini gösteriyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Bakan Fidan açıkladı: Türkiye ile Suudi Arabistan arasında vizeler kalkıyor
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

DMM, 'Suriye gümrük düzenlemesini sadece Türkiye'ye yönelik yaptı' iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), Suriye hükümetinin ithalata yönelik ve hasat zamanına göre değişen aylık gümrük düzenlemelerinin sadece Türkiye'ye yönelik yapıldığına dair iddiaların asılsız olduğunu bildirdi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 17:36, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 17:39
Yazdır
DMM, 'Suriye gümrük düzenlemesini sadece Türkiye'ye yönelik yaptı' iddiasını yalanladı

DMM'nin NSosyal hesabından yapılan açıklamada, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında yer alan söz konusu iddiaların, dezenformasyon içerdiği ve kamuoyunu yanlış yönlendirme amacı taşıdığı belirtildi.

Suriye İthalat ve İhracat Ulusal Komitesi tarafından 2025'te alınan ve bazı kesimlerce yeniymiş gibi sunulan kararların, sadece Türkiye'ye özel bir uygulama olmayıp, tüm dünyadan yapılan ithalatı kapsadığı ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların aksine, 2026 yılının ocak-nisan döneminde, ülkemiz ile Suriye arasındaki ticaret hacmi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 24 artış göstererek 1 milyar 350 milyon dolar seviyesini aşmıştır. Rakamlar, ticari ilişkilerin sekteye uğramadığını, aksine ivme kazandığını açıkça ispat etmektedir. 7 Nisan 2026 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye-Suriye Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesi (ETOK/JETCO) I. Dönem Toplantısı ile beraberindeki İş ve Yatırım Forumu da iki ülke iş dünyasının mevcut potansiyeli daha da geliştirme konusundaki kararlılığını bir kez daha teyit etmiştir. Kamuoyunun, dost ve komşu ülkelerle ilişkilerimizi hedef alan algı operasyonlarına ve kara propaganda faaliyetlerine karşı hassas olması, resmi verilerle ve açıklamalarla bağdaşmayan asılsız iddialara itibar etmemesi önemle rica olunur."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber