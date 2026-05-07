41 yaşındaki doktor evinde ölü bulundu
Erzincan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan doktor Orhan Karakaş (41), yaşadığı evde ölü bulundu.
Erzincan Toplum Sağlığı Merkezi'nde görev yapan Doktor Orhan Karakaş'tan haber alamayan yakınları, Başbağlar Mahallesi'ndeki evine gitti.
Karakaş'ı hareketsiz halde bulan yakınlarının ihbarı üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Karakaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Karakaş'ın cenazesi, cumhuriyet savcısı ile olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Doktor Orhan Karakaş'ın akciğer enfeksiyonu nedeniyle yaklaşık 2 ay önce tedavi gördüğü ve bir süre yoğun bakımda entübe edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.