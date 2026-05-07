Kontrolsüz yıkım faciaya davetiye çıkardı: Kadın son anda kaçtı

Olay, merkez Yüreğir ilçesi Ulubatlı Hasan Mahallesi Kozan Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, yıkımı yapılan bina için çevrede herhangi bir güvenlik şeridi oluşturulmadı, yol ve kaldırım trafiğe kapatılmadı. Yıkım çalışmasının başlamasıyla birlikte kaldırımda bekleyen bir kadın panikle kaçmaya başladı. Kadının son anda kaçarak ölümden döndüğü anlar çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Yıkımda oluşan yoğun toz bulutu nedeniyle cadde adeta görünmez hale geldi. Görüş mesafesinin düşmesi üzerine trafikteki sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Öte yandan, yıkılan bina bitişikteki tek katlı yapının üzerine devrilirken olayda şans eseri yaralanan ya da ölen olmadı.