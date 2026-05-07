Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD'ye getirilen üs kısıtlamalarını kaldırdı

Sözleşmeli personelin doğum sonrası iznini artıran düzenleme R.G.'de yayımlandı
Sözleşmeli personelin doğum sonrası iznini artıran düzenleme R.G.'de yayımlandı
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Ana sayfaHaberler Dünya

Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD'ye getirilen üs kısıtlamalarını kaldırdı

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesine göre Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılmasına yönelik "Özgürlük Projesi" operasyonunun ardından ABD askeri güçlerine getirilen askeri üs ve hava sahasına erişim kısıtlamasını kaldırdı. Katar merkezli Al Jazeera ise söz konusu operasyonun yeniden başlatılacağına yönelik iddiaları yalanladı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 22:08, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 22:42
Yazdır
Suudi Arabistan ve Kuveyt, ABD'ye getirilen üs kısıtlamalarını kaldırdı

ABD-İran arasındaki askeri gerilimde tansiyon yükseliyor. ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nı yeniden ulaşıma açmaya yönelik "Özgürlük Projesi" olarak adlandırdığı operasyon ardından ABD ordusuna getirilen askeri üs ve hava sahası erişim kısıtlamalarına ilişkin yeni bir iddia öne sürdü. Haberde, Suudi Arabistan ve Kuveyt'in söz konusu kısıtlamaları kaldırdığı iddia edildi.

ABD'li ve Suudi Arabistanlı yetkililere dayandırılan haberde ayrıca, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin, Pakistan arabuluculuğunda İran ile yürütülen müzakereler nedeniyle bu hafta askıya alındığı açıklanan "Özgürlük Projesi" operasyonunu yeniden başlatmayı değerlendirdiği aktarıldı.

Suudi Arabistanlı yetkililer ise yaptıkları açıklamada, İran'ın ABD operasyonuna karşı Körfez bölgesine yönelik saldırılarının Washington tarafından küçümsendiğini düşündüklerini ve benzer şekilde hedef alınmaları halinde ABD güçlerinin kendilerini korumayacağından endişe ettikleri için söz konusu kısıtlamaları uygulamaya koyduklarını ifade etti.

Al Jazeera iddiaları yalanladı

Katar merkezli Al Jazeera ise ABD'nin "Özgürlük Projesi" faaliyetlerini sürdürmeyi planladığı yönündeki iddiaları yalanladı. ABD'li bir yetkiliye dayandırılan haberde, Hürmüz Boğazı'nın yeniden açılması kapsamında operasyonun yeniden başlatılmasına yönelik herhangi bir plan bulunmadığı kaydedildi.

NBC News: "Özgürlük Projesi, Suudi Arabistan engeli ardından durduruldu"

ABD merkezli NBC News'in daha önce yayımladığı bir habere göre, Suudi Arabistan, operasyona katılmak amacıyla başkent Riyad'ın güneydoğusundaki Prens Sultan Hava Üssü'nden ABD ordusunun uçak kaldırmasına veya Suudi Arabistan hava sahasından geçmesine izin vermeyeceğini ABD'ye bildirmişti. Habere göre Trump ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman arasında gerçekleştirilen görüşmeden de sonuç çıkmamış ve bu durum Trump'ın Özgürlük Projesi'ni durdurmasına neden olmuştu.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber