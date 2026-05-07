Ardahan'da askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı
Ardahan'da, Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait askeri aracın devrilmesi sonucu 2 astsubay yaralandı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 22:30, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 22:32
Ardahan-Çıldır kara yolu Meryem mevkisinde, plakası öğrenilemeyen pikap, henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada, yaralanan astsubaylar Mustafa Tüzün (38) ve Nurullah Şavur (27), sağlık ekiplerince Ardahan Devlet Hastanesine kaldırıldı.