Bakanlıktan bakımevindeki şiddete 'sıfır' tolerans: Personel kovuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde yaşanan şiddet olayına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. 27.04.2026 tarihinde gerçekleşen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından Bakanlık, teftiş sürecini ivedilikle başlattığını duyurdu.

İş Akdi Feshedildi, Adli Süreç Başladı

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerde yer alan saldırgan personelin kimliği kısa sürede tespit edildi. Yapılan açıklamada, "İlgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır" denilerek suça karışanlara karşı taviz verilmeyeceği belirtildi.

Şiddet Mağduru Engelli Birey Tedavi Altında

Olaydan etkilenen engelli bireyin sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Bakanlık, mağdurun hızla hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Gerekli tıbbi müdahalelerin gerçekleştirildiği, tedavi ve takip sürecinin Bakanlık uzmanları tarafından titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

"Sıfır Tolerans" İlkesi Vurgusu

Açıklamada, engelli bireylere yönelik her türlü kötü muameleye karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi: "İncelemeler tüm yönleriyle devam etmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kuruluşa Yönelik Teftiş Devam Ediyor

Olayın yaşandığı Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'ne yönelik idari soruşturma ve teftiş süreci genişletildi. Bakanlık, sadece fail personeli değil, kurumun yönetim ve denetim zafiyetlerini de inceleyerek gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etti.