Bakanlıktan bakımevindeki şiddete 'sıfır' tolerans: Personel kovuldu

Sözleşmeli personelin doğum sonrası iznini artıran düzenleme R.G.'de yayımlandı
Sözleşmeli personelin doğum sonrası iznini artıran düzenleme R.G.'de yayımlandı
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
Vergi paketine gece yarısı ekleme yapıldı
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
6 bin km menzilli Yıldırımhan füzesiyle hangi mesajlar verildi?
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
Özel İtalyan Lisesi'nde grev! Mahkeme Türk öğretmenleri haklı buldu
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
İş ilanlarının yüzde 80'inde 35 yaş sınırı var
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
Yazarak değil, izleyerek çalışan öğrenciler sınavda döküldü
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
AK Partili Mesten: Can dost değil köpektir, ittir!
Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Bakanlıktan bakımevindeki şiddete 'sıfır' tolerans: Personel kovuldu

İstanbul Beylikdüzü'ndeki Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde bir personelin engelli bireye şiddet uyguladığı görüntüler infial yarattı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, ilgili personelin iş akdinin feshedildiğini ve adli sürecin başlatıldığını duyurdu.

Kaynak : DHA
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 23:48, Son Güncelleme : 07 Mayıs 2026 23:47
Yazdır
Bakanlıktan bakımevindeki şiddete 'sıfır' tolerans: Personel kovuldu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul Beylikdüzü Kavaklı bölgesinde faaliyet gösteren Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'nde yaşanan şiddet olayına ilişkin yazılı bir açıklama yayımladı. 27.04.2026 tarihinde gerçekleşen ve sosyal medyada büyük tepki toplayan görüntülerin ardından Bakanlık, teftiş sürecini ivedilikle başlattığını duyurdu.

İş Akdi Feshedildi, Adli Süreç Başladı

Bakanlık tarafından yapılan incelemeler sonucunda, görüntülerde yer alan saldırgan personelin kimliği kısa sürede tespit edildi. Yapılan açıklamada, "İlgili personelin iş akdi derhal feshedilmiş ve hakkında adli süreç başlatılmıştır" denilerek suça karışanlara karşı taviz verilmeyeceği belirtildi.

Şiddet Mağduru Engelli Birey Tedavi Altında

Olaydan etkilenen engelli bireyin sağlık durumuyla ilgili de bilgi veren Bakanlık, mağdurun hızla hastaneye sevk edildiğini bildirdi. Gerekli tıbbi müdahalelerin gerçekleştirildiği, tedavi ve takip sürecinin Bakanlık uzmanları tarafından titizlikle sürdürüldüğü kaydedildi.

"Sıfır Tolerans" İlkesi Vurgusu

Açıklamada, engelli bireylere yönelik her türlü kötü muameleye karşı "sıfır tolerans" ilkesiyle hareket edildiği vurgulanırken, şu ifadelere yer verildi: "İncelemeler tüm yönleriyle devam etmektedir. Sürecin tüm aşamaları Bakanlığımız tarafından yakından takip edilmektedir."

Kuruluşa Yönelik Teftiş Devam Ediyor

Olayın yaşandığı Özel Huzur Vadisi Bakım Merkezi'ne yönelik idari soruşturma ve teftiş süreci genişletildi. Bakanlık, sadece fail personeli değil, kurumun yönetim ve denetim zafiyetlerini de inceleyerek gerekli yaptırımların uygulanacağını ifade etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber