Ana sayfaHaberler İdari Uygulamalar

Sözleşmeli personelin doğum sonrası iznini artıran düzenleme R.G.'de yayımlandı

Cumhurbaşkanı Kararı ile sözleşmeli personelin doğum sonrası izin süresi 8 haftadan 16 haftaya çıkarıldı. Karar, 8 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlandı

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 00:24, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 00:27
Cumhurbaşkanlığı, sözleşmeli personelin (4/B) doğum sonrası analık iznini 16 haftaya çıkaran kararı 8 Mayıs 2026 tarihli ve 33247 sayılı Resmi Gazete'de yayımladı.

Doğum izni için hangi değişiklikler yapıldı?

1 Mayıs 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7578 sayılı Kanun ile kadın devlet memurları ve işçilerin doğum sonrası analık izni 8 haftadan 16 haftaya çıkarılmış, toplam izin süresi 24 haftaya yükseltilmişti. Ancak bu düzenleme sözleşmeli personeli (4/B statüsü) kapsamıyordu.

1 Mayıs 2026 düzenlemesinin uygulama aşamasında "sözleşmeli personel" (4/B) grubunun kapsam dışında kalması tartışma yaratmış; memurlar.net'te yayımlanan haberde, aynı işi yapan personel arasında izin hakları bakımından uçurum oluştuğuna dikkat çekmişti.

Sözleşmeli personel için doğum izni düzenlemesi yürürlüğe girdi

8 Mayıs 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile bu eşitsizlik giderildi. Karara göre, 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan "Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar"ın 9. maddesinin üçüncü fıkrasında şu değişiklikler yapıldı:

- "Doğumdan sonra sekiz hafta" ibaresi "doğumdan sonra on altı hafta" olarak değiştirildi.

- "Toplam on altı hafta" ibaresi "toplam yirmi dört hafta" olarak değiştirildi.

- "Doğumdan önceki üç haftaya kadar" ibaresi "doğumdan önceki iki haftaya kadar" olarak değiştirildi.

Ayrıca aynı maddeye, bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan sözleşmeli personele çocuğun teslim tarihinden itibaren 10 gün izin hakkı tanıyan yeni bir fıkra eklendi.

Geçmişe Yönelik Uygulama: Başvuru Süresi 10 İş Günü

Karara eklenen Geçici Madde 30 ile 1 Nisan 2026 itibarıyla 24 haftalık doğum iznini henüz tamamlamamış sözleşmeli personele de geçmişe dönük hak tanındı. Düzenleme, 16 Ekim 2025 ve sonrasında doğum yapanları kapsıyor. Bu kapsamdaki personelin, yürürlük tarihinden itibaren 10 iş günü içinde -yani **15 Mayıs 2026 mesai bitimine kadar**- başvuru yapması halinde 8 haftalık ilave izinden yararlanması hükme bağlandı.

7578 sayılı Kanunla daha önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ile 4857 sayılı İş Kanunu'nda yapılan değişiklikle doğum sonrası analık izni 8 haftadan 16 haftaya çıkarılmış; toplam izin süresi 18 haftadan 24 haftaya yükseltilmişti. Sözleşmeli personelin bu kapsamda yer almaması kamuoyunda ve meslek kuruluşlarında yoğun eleştiri almıştı. Bugünkü Cumhurbaşkanı Kararı, söz konusu eksikliği gidererek kamu personel rejimindeki farklı statüler arasında doğum izni hakkını eşitledi.

