İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İstanbul büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik sabah saatlerinde düzenlenen yeni operasyonda aralarında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ile Park ve Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı'nın da bulunduğu 29 kişi gözaltına alındı. Mali Şube ekipleri, belediye iştiraki Ağaç AŞ'de de arama başlatırken soruşturmanın kapsamının genişlediği belirtildi.
İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında bir operasyon daha yapıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında Genel Sekreter Yardımcısı Oktay Özel ve Park Bahçeler Daire Başkanı Tuğba Ölmez Hancı gözaltına alındı.
Operasyonun detayları netleşirken, eş zamanlı olarak bir belediye iştirakinde de incelemeler başlatıldı.
Ağaç A.Ş.'de arama yapılıyor
Operasyonun bir diğer ayağı ise İBB iştiraklerinden olan Ağaç AŞ'ye sıçradı. Mali Şube polislerinin, şirketin genel merkezinde ve belirlenen noktalarda geniş kapsamlı bir arama faaliyeti yürüttüğü bildirildi.
Dosya içeriği ve gözaltı gerekçelerine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, emniyet birimlerinin incelemeleri devam ediyor.