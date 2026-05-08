Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Memlekete gidecekler dikkat! Bayram öncesi otobüs biletlerine zam sinyali
Memlekete gidecekler dikkat! Bayram öncesi otobüs biletlerine zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
Organize suç örgütlerine 22 ilde operasyon: 23 tutuklama
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
ÖSYM, Türkçe düzeyini e-YDTS ile ölçecek
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
6 ay maaş, 18 ay prim desteği geliyor
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
1 Eylül'de faaliyete geçiyor. Malatya BAM'ın yargı çevresi belirlendi
Ana sayfaHaberler Siyasi

AK Parti'de kamp mesaisi başladı

AK Parti'de geleneksel hale gelen kamp programı, her yıl olduğu gibi bu yıl da parti yönetimi, milletvekilleri ve kabine üyelerini bir araya getirecek. Haziran ayının sonlarına doğru yapılması planlanan kampın, NATO Zirvesi öncesinde gerçekleşecek olması nedeniyle dış politika başlığının öne çıkması bekleniyor.

Kaynak : Sabah
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 07:47, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 07:49
Yazdır
AK Parti'de kamp mesaisi başladı

Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temasların kampın ana gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.

Geçen yıl kamp formatında değişikliğe giden AK Parti, bakanları alanlarına göre ayırarak dört farklı salonda eşzamanlı oturumlar gerçekleştirmişti.

Parti kurmayları, kampın yalnızca rutin bir toplantı olmayacağını, aynı zamanda yeni dönemin siyasi stratejisinin şekillendirileceği önemli bir istişare zemini olacağını ifade ediyor. Ekonomi başta olmak üzere iç politika, yeni anayasa çalışmaları, Terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat yapısına ilişkin değerlendirmelerin kapsamlı biçimde ele alınması bekleniyor.

Milletvekillerinin seçim bölgelerinden gelen talepleri doğrudan bakanlara ileteceği kamp sürecinde, kamuoyundaki beklentilere ilişkin detaylı sunumların da yapılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamp sürecine özel önem verdiği ifade ediliyor. Erdoğan'ın toplantılarda hem kabine üyelerine hem de parti teşkilatına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

KAMPIN ADRESİ NETLEŞMEDİ

AK Parti kaynakları, kampın yapılacağı yer konusunda çalışmaların sürdüğünü, Kızılcahamam'ın yanı sıra farklı illerin de değerlendirildiğini belirtirken, programın tarih ve yer detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği belirtiliyor.

Resul Ekrem Şahan

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber