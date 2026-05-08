AK Parti'de kamp mesaisi başladı

Türkiye'nin güvenlik politikaları, bölgesel gelişmeler, savunma sanayii yatırımları ve NATO içindeki diplomatik temasların kampın ana gündem maddeleri arasında yer alacağı ifade ediliyor.

Geçen yıl kamp formatında değişikliğe giden AK Parti, bakanları alanlarına göre ayırarak dört farklı salonda eşzamanlı oturumlar gerçekleştirmişti.

Parti kurmayları, kampın yalnızca rutin bir toplantı olmayacağını, aynı zamanda yeni dönemin siyasi stratejisinin şekillendirileceği önemli bir istişare zemini olacağını ifade ediyor. Ekonomi başta olmak üzere iç politika, yeni anayasa çalışmaları, Terörsüz Türkiye süreci ve teşkilat yapısına ilişkin değerlendirmelerin kapsamlı biçimde ele alınması bekleniyor.

Milletvekillerinin seçim bölgelerinden gelen talepleri doğrudan bakanlara ileteceği kamp sürecinde, kamuoyundaki beklentilere ilişkin detaylı sunumların da yapılacağı belirtiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da kamp sürecine özel önem verdiği ifade ediliyor. Erdoğan'ın toplantılarda hem kabine üyelerine hem de parti teşkilatına yönelik kapsamlı değerlendirmelerde bulunması bekleniyor.

KAMPIN ADRESİ NETLEŞMEDİ

AK Parti kaynakları, kampın yapılacağı yer konusunda çalışmaların sürdüğünü, Kızılcahamam'ın yanı sıra farklı illerin de değerlendirildiğini belirtirken, programın tarih ve yer detaylarının ilerleyen günlerde netleşeceği belirtiliyor.

Resul Ekrem Şahan