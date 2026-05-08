Uçan tekne dönemi başlıyor: 10 yolcu ve 1 ton yükle suyun üzerinde uçacak

AeroRiver adlı girişim tarafından geliştirilen Volitan'ın, özellikle Amazon bölgesindeki ulaşım sorunlarına çözüm olması amaçlanıyor. Bölgede yolların sınırlı olması nedeniyle ulaşımın büyük bölümü nehirler üzerinden sağlanıyor. Ancak mevcut tekneler hem yavaş ilerliyor hem de yüksek maliyet oluşturuyor.

10 YOLCU VE 1 TON YÜK TAŞIYABİLİYOR

Şirketin paylaştığı bilgilere göre Volitan, aynı anda 10 yolcu taşıyabiliyor ve yaklaşık 1 ton yük kapasitesine sahip. Araç saatte 150 kilometre hıza ulaşabiliyor. Böylece bugün yaklaşık 10 saat süren bazı nehir yolculuklarının 3 saate kadar düşebileceği belirtiliyor.

Projeyi geliştiren ekip, sistemi klasik nehir tekneleri ile uçaklar arasında 'ara çözüm' olarak tanımlıyor. Amaç, pahalı hava taşımacılığına alternatif oluştururken nehir taşımacılığını da çok daha hızlı hale getirmek.

SU ÜZERİNDE UÇARAK İLERLİYOR

Volitan'ın çalışma sistemi 'ekranoplan' benzeri teknolojiye dayanıyor. Araç, su yüzeyine çok yakın mesafede hareket ederek hava direncini azaltıyor ve daha verimli ilerliyor. Bu sayede hem yakıt tüketiminin düştüğü hem de hız avantajı sağlandığı ifade ediliyor.

Girişim yetkilileri, aracın özellikle altyapının yetersiz olduğu bölgelerde sağlık, lojistik ve yolcu taşımacılığı için önemli avantaj sağlayabileceğini düşünüyor. Şirketin, 2026 yılı içerisinde gerçek ölçekli testlere başlamayı planladığı belirtiliyor. Projenin ilerleyen yıllarda ticari kullanıma sunulması hedefleniyor.