Benzinden sonra motorine de indirim geliyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı gerileme, akaryakıt pompalarındaki fiyatları da aşağı çekiyor. Benzin fiyatına bugünden itibaren 69 kuruşluk indirim uygulanırken, yarın motorine de önemli bir düşüş bekleniyor.

Motorine Yarın 1,79 TL İndirim

Memurlar.net'in edindiği bilgiye göre 9 Mayıs Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarında da indirime gidilecek. Ham petrol fiyatlarındaki düşüş, motorin için teorik olarak 7,17 TL'lik bir indirim imkanı yaratıyor. Ancak Eşel Mobil Sistemi gereği bu indirimin yalnızca 1,79 TL'lik kısmı pompa fiyatlarına yansıyacak.

Eşel Mobil Neden Tam İndirimi Engelliyor?

Türkiye'de uygulanan Eşel Mobil Sistemi, ham petrol fiyatlarındaki değişimlerin pompa fiyatlarına kademeli biçimde yansıtılmasını öngörür. Bu mekanizma sayesinde petrol fiyatlarındaki ani dalgalanmalar tüketiciye doğrudan aktarılmaz; indirim ya da artışlar belirli bir hesaplama çerçevesinde sınırlandırılır.