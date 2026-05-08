Ankara'da uçaklar, test amaçlı ses hızı aşımı yapacak
Ankara Valiliği, planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve "ses hızının üzerinde" uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, vatandaşlar telaş ve tedirginlik yaşanmaması için uyarıldı.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 09:31, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 09:32
Ankara Valiliği, planlı ve kontrollü uçuş kapsamında, notam içindeki güzergahları takip edecek uçakların, Ankara üzerinden iniş için Esenboğa Havaalanı'nı kullanacağı ve "ses hızının üzerinde" uçuş gerçekleştireceğini duyurdu. Yapılan açıklamada, vatandaşlar telaş ve tedirginlik yaşanmaması için uyarıldı.