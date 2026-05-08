5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
SPK 11 şirketin borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı

SPK, BİM ve Frigo-Pak'ın bedelsiz sermaye artırımı ile 11 şirketin toplam milyarlarca liralık borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı. Kurul ayrıca yeni yatırım ve girişim sermayesi fonlarının kuruluşuna izin verirken, piyasa ihlalleri nedeniyle 2 gerçek kişi ve 2 şirkete toplam 27,5 milyon liralık idari para cezası uygulanmasına, 24 kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi. SPK, ayrıca 23 kişiye 2 yıl işlem yasağı getirdi.

Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 10:18, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 10:19
Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 1 şirketin ilk halka arzı, 2 şirketin bedelsiz sermaye artırımı, 11 şirketin de borçlanma aracı ihracı başvurusunu onayladı.

BİM Birleşik Mağazaların 600 milyon lira, Frigo-Pak Gıda Maddeleri Sanayi ve Ticaretin 555 milyon 795 bin 50 lira tutarındaki bedelsiz sermaye artırımı başvurusuna onay veren Kurul, Beyaz Filo Oto Kiralamanın 1 milyar 500 milyon lira, Tukaş Gıda Sanayi ve Ticaretin 1 milyar lira, Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayinin 10 milyar lira, Yapı ve Kredi Bankasının 10 milyar lira, Destek Yatırım Menkul Değerlerin 9 milyon dolar, VDF Filo Kiralamanın 10 milyar lira, Nurol Yatırım Bankasının 30 milyar lira, Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaretin 2,5 milyar lira, Yapı Kredi Finansal Kiralamanın 300 milyon avro, Destek Yatırım Bankasının 750 milyon lira ve 34 milyon 500 bin dolar, Orfin Finansmanın 2 milyar lira tutarındaki borçlanma aracı ihracı başvurusunu uygun buldu.

SPK ayrıca Garanti Portföy BIST 30 Endeksi Hisse Senedi Yoğun Borsa Yatırım Fonunun kuruluşuna izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına, Astra Portföy Yönetimi AŞ STAG Girişim Sermayesi Yatırım Fonunun da kuruluşuna izin verilmesi ve katılma paylarının ihracına ilişkin ihraç belgesinin onaylanması talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

İdari para cezaları ve suç duyuruları

Kurul, 2 gerçek kişi ve 2 tüzel kişiye toplam 27 milyon 482 bin 722 lira tutarında idari para cezası uygulanmasına, 24 gerçek kişi hakkında suç duyurusunda bulunulmasına karar verdi.

23 gerçek kişiye borsa ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda 2 yıl işlem yapma yasağı getirilmesini kararlaştıran SPK, 3 internet sitesi içerik sağlayıcısı ve 3 telefon hattını kullandıran kişiler hakkında suç duyurusunda bulunulmasına hükmetti.

SPK, Marmara Capital Portföy Yönetiminin 45 milyon lira olan çıkarılmış sermayesinin 75 milyon liraya artırılmasına izin verilmesi talebinin olumlu karşılanmasına karar verdi.

