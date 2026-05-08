İstanbul'da metrobüsün motor kısmında yangın çıktı
İstanbul'da seyir halindeki metrobüsün motor kısmında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 10:25, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 10:59
15 Temmuz Şehitler Köprüsü istikametinde ilerleyen metrobüsün sürücüsü, Acıbadem durağında motor bölümünden duman yükseldiğini fark edince aracı durdurarak yolcuları tahliye etti.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangın sonucu metrobüste hasar meydana geldi.
Yangın nedeniyle aksayan seferler, metrobüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.