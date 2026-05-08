Bursa'da trafik tartışması döner bıçaklı kavgaya döndü
Bursa'da trafikte iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Olaya karışanlardan biri eline aldığı döner bıçağıyla karşı tarafa saldırmaya çalıştı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinin Çamlıca Mahallesi'nde yaşanan olayda trafikte iki grup arasında tartışma çıktı.
Bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüdü.
DÖNER BIÇAĞI ÇEKTİ
Olaya karışanlardan biri, eline aldığı döner bıçağıyla diğer gruba saldırmaya çalıştı.
Kavga, çevredeki vatandaşların araya girmesiyle daha fazla büyümeden sona erdi.
İNCELEME BAŞLATILDI
Yaşanan panik anları cep telefonu kamerasına yansırken, görüntülerde tarafların birbirine saldırdığı ve vatandaşların tarafları ayırmaya çalıştığı görüldü.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.