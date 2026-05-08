Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tarih karıştırılmamalı

5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Teşvik meyvesini verdi: 8. çocuğu yaptı belediyede işe girdi
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
Kamuda yapay zeka ve bulut kullanımı yaygınlaştırılacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
KAAN'ın ikinci prototipi birkaç ay içinde gökyüzüyle buluşacak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Karahan: Temel önceliğimiz fiyat istikrarını sağlamak
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
Bakan Tekin: Mesleki eğitim 28 Şubat öncesi gücüne kavuştu
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
SGK borçlarında taksit sayısı 72 aya çıkıyor
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Türkiye Diyanet Vakfı'ndan 300 çifte evlilik desteği
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Süresiz nafaka sona eriyor, alt sınır geliyor
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Sokak köpeklerinin katlettiği Hamza'nın otopsisinde Savcı bile ağladı
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Balıkesir Büyükşehir'e kaçak asfalt cezası: 839 bin TL
Ana sayfaHaberler Ekonomi

Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tarih karıştırılmamalı

Türkiye Gıda ve İçecek Sanayii Dernekleri Federasyonu (TGDF) Gıda Okuryazarlığı Komisyonu Başkanı Ebru Akdağ, "Son tüketim tarihi geçmiş bir ürünü asla tüketmemeli ve zaten mevzuata göre de satışına da izin verilmemesi gerekir. Tavsiye edilen tüketim tarihi (TETT) makarna, bakliyat, bisküvi, konserve bozulmaya dayanıklı gıdalarda kullanılır." dedi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 13:54, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 13:56
Yazdır
Son tüketim tarihi ile tavsiye edilen tarih karıştırılmamalı

Gıda alışverişinde ambalaj üzerindeki tarih bilgileri çoğu zaman yalnızca bir son kullanım uyarısı gibi algılansa da aslında her biri farklı bir amaca hizmet eden teknik göstergeler içeriyor.

Bitki Bazlı Gıdalar Derneği (BİTKİDEN) Yönetim Kurulu Başkanı ve TGDF Gıda Okuryazarlığı Komisyonu Başkanı Ebru Akdağ, 10 tüketiciden 8'inin son tüketim tarihi ile TETT arasındaki farkı bilmediğini ve bu durumun gıda israfına ve hatalı tüketim davranışlarına yol açabildiğini söyledi.

Son tüketim tarihinin et, süt ve balık gibi çabuk bozulabilen, bozulduğunda insan sağlığı açısından risk oluşturabilecek ürünlerde kullanılan bir güvenlik tarihi olduğuna dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti:

"Son tüketim tarihi geçmiş bir ürünü asla tüketmemeli ve zaten mevzuata göre de satışına da izin verilmemesi gerekir. TETT makarna, bakliyat, bisküvi, konserve bozulmaya dayanıklı gıdalarda kullanılır. Bu tarih aslında ürünün tat, koku, kıvam gibi duygusal özelliklerini en üst düzeyde koruduğu dönemi ifade eder. Uygun koşullarda saklandıysa, ambalajında, görüntüsünde, kokusunda bir problem yoksa TETT geçen bir ürünü de tüketmemizde hiçbir sorun yok."

Akdağ, son günlerde TETT geçmiş ürünlerin satışta bulabileceği konusunun gündeme geldiğini hatırlatarak, bu konunun gündeme gelmesiyle gıda okuryazarlığının oluşmasının öneminin bir kez daha anlaşıldığını ifade etti.

"Gıda israfı toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unu oluşturuyor"

Akdağ, küresel gıda israfının yüzde 60'ının evlerde gerçekleştiğini anımsatarak, gıdayı çöpe atmanın yalnızca ürünü değil, onun üretiminde kullanılan suyu, enerjiyi, çiftçi emeğini ve tüm kaynakları da israf etmek anlamına geldiğini anlattı.

Bir ürünün üzerinde son tüketim tarihi ve tavsiye edilen tüketim tarihinin birlikte bulunamayacağını, bu nedenle tüketici olarak ürünü satın alırken hangi tarihin yer aldığına dikkat etmek gerektiğinin altını çizen Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:

"Gıda israfı toplam sera gazı emisyonlarının yüzde 10'unu oluşturuyor ve bu özelliğiyle yine Birleşmiş Milletler şunun altını çizer, 'eğer gıda israfı bir ülke olsaydı, iklim krizine olumsuz etkiler bakımından Amerika Birleşik Devletleri, Çin'den sonra gelen üçüncü büyük ülke olurdu.' O yüzden de bu çok boyutlu konuyu bilimsel olarak yanılgıların tuzağına düşmeden doğru olarak yönetebilmek için en başta biz tüketicilere de çok fazla sorumluluk düşürüyor."

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber