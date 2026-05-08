Sahil Güvenlik ekipleri 4 ayda 1192 kaçak avcılık olayına müdahale etti

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Bayrama Özel %0 Faizli 100.000TL Nakit Fırsatı
Sponsorlu İçerik
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Bakan Memişoğlu: İşini iyi yapan herkese bu ülkede iş var
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Gökhan Böcek itiraf etti: Veli Ağbaba adaylık için 1 milyon euro istedi
Gökhan Böcek itiraf etti: Veli Ağbaba adaylık için 1 milyon euro istedi
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Erdoğan'dan 'Terörsüz Türkiye' açıklaması: Attığımız en stratejik adım
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
Sağlık Bakanlığı'ndan 'hantavirüs' açıklaması
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
38 kız öğrenciyi taciz eden öğretim görevlisi hakkında yeni gelişme
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 2 yılda bir ülke büyüklüğünde yerleşim inşa ettik
Bakan Kurum: Deprem bölgesinde 2 yılda bir ülke büyüklüğünde yerleşim inşa ettik
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
5 soruda fahiş site aidatı düzenlemesi: Neler değişiyor?
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
İçişleri Bakanlığı: 48 firari farklı ülkelerden Türkiye'ye getirildi
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
Bakan Bayraktar: Cezayir ile enerji işbirliğimizi daha güçlü bir zemine taşıyoruz
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
ODTÜ'de Türk bayrağına saygısızlığa 6 gözaltı
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Benzinden sonra motorine de indirim geliyor
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
Bayram öncesi otobüs biletlerine yüzde 20 zam sinyali
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
AK Parti'de kamp mesaisi başladı
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
Fahiş site aidatlarına yönelik düzenleme Meclis'ten geçti
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
İBB'ye yeni operasyon: Çok sayıda gözaltı
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Yatırım vaadiyle dolandırıcılığa Kocaeli merkezli 6 ilde operasyon
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Danıştay'dan 'Kamikaze Hakim' açıklaması: Mesleğe iadesi mümkün değil!
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Bakan Gürlek: Faili meçhul 638 dosya inceleniyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Adalet Bakanlığı'na 15 bin personel alım ilanı yakında geliyor
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Özkan Yalım ve Gökhan Böcek etkin pişmanlıktan faydalandı
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Burcu Köksal ve Mesut Özarslan AK Parti'ye geçiyor
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Benzine indirim geldi: İşte pompaya yansıyacak tutar!
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
Şimşek: Programı rayında tutmak için ne gerekiyorsa yapıyoruz
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
MEB'den yerli zeka testi: Yurt dışından satın alınan testlere son!
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Borsada rekor serisi sürüyor: BIST 100'den 15.040 puanlık kapanış
Ana sayfaHaberler Adli Olaylar

Sahil Güvenlik ekipleri 4 ayda 1192 kaçak avcılık olayına müdahale etti

Sahil Güvenlik ekipleri, yılın ilk 4 ayında denizlerde 126 olaya müdahale ederek 727 kişiyi kurtardı. Ekipler ayrıca yasa dışı avcılık ve deniz kirliliğine yönelik denetimlerde toplam 68 milyon lirayı aşkın ceza uyguladı.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 14:06, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 13:56
Yazdır
Sahil Güvenlik ekipleri 4 ayda 1192 kaçak avcılık olayına müdahale etti

Denizlerde müdahale edilen birçok olayda kişilerin güvenliğine ilişkin çalışmalar yapan Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, sudan kurtarma ve tıbbi tahliyenin yanı sıra teknelerin güvenli alana çekilmesi gibi faaliyetler yürütüyor.

Komutanlığın Ocak 2026 istatistiklerine göre, 27 olaya müdahale eden ekipler, 190 kişiyi kurtardı, 8 kişinin cesedini denizden çıkardı. Ayrıca ulaşımı kısıtlı noktalardan 42 kişinin tıbbi tahliyesi yapılırken, 4 tekne de kurtarıldı.

Ekipler, şubatta müdahale ettikleri 30 olayda 181 kişi ile 5 tekneyi kurtarırken, 32 kişinin tıbbi tahliyesini yaptı, 13 kişinin cesedini sudan çıkardı.

Martta ise 28 olaya müdahale eden ekipler, 142 kişi ile 7 tekneyi kurtardı. Çalışmalarda, 24 kişinin tıbbi tahliyesi yapıldı, 16 kişinin cesedine ulaşıldı.

Nisan verilerine göre de 41 olayda 214 kişi ile 13 tekne kurtarılırken, 14 kişinin tıbbi tahliyesi gerçekleştirildi, 27 kişinin cesedi sudan çıkarıldı.

Bu kapsamda komutanlık bünyesindeki ekipler yılın 4 ayında toplam 126 olayda 727 kişiyi ve 29 tekneyi kurtardı, ulaşımı kısıtlı noktalardan hava ve deniz unsurlarıyla 112 kişinin tıbbi tahliyesini yaptı. Ayrıca 4 aylık verilere göre, 64 kişinin cesedi denizden çıkarıldı.

Yasa dışı avcılık ve deniz kirliliğiyle mücadele

Deniz kirliliğiyle mücadeleden yasa dışı faaliyetlerin önlenmesine kadar birçok alanda aktif rol üstlenen Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, bu yıl ocak, şubat, mart ve nisanda da yoğun mesaisini sürdürdü.

Ekiplerce 4 ayda "yasa dışı su ürünleri avcılığı" ile mücadele kapsamında toplam 42 milyon 658 bin 600 lira tutarında 1192 idari para cezası kesildi.

Denizlerin korunmasına yönelik çalışmalar kapsamında 29 deniz kirliliği olayının 21'i için toplam 25 milyon 420 bin 649 lira para cezası uygulandı. Bu süreçte 8 kişi veya kurum hakkında da gerekli işlemlerin yapılması amacıyla ilgili birimlere sevk gerçekleştirildi.

Öte yandan, Çevre Kanunu kapsamında, denetimlerde belge ibraz edilemeyen toplam 54 olaya ilişkin tekne ve gemilere 9 milyon 852 bin 328 lira para cezası verildi. 12 olay ise işlemlerinin tamamlanması için ilgili kurumlara yönlendirildi.

Türk boğazlarında seyir güvenliğinin sağlanması amacıyla da ekipler, yılın 4 ayında 114 gemiye geçişleri sırasında refakat etti.

Bu Habere Tepkiniz

Sonraki Haber