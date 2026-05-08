Kamu personelinin sınırsız silah alımı sonlandırılıyor

Adalet Bakanı Akın Gürlek, katıldığı televizyon programında kamu görevlilerinin silah sahipliğindeki mevzuat boşluğuna dikkat çekti. "Bir kişinin 6 tane, 8 tane, 10 tane silahı olmaz. Burada belirli bir sınır koymamız gerekiyor" diyen Gürlek, hazırlanan pakette silah sayısına sınır getirilmesinin yanı sıra sınır üzerindeki silahlar için harç alınması ve muhafaza yükümlülüğüne aykırı davrananlara cezai yaptırım uygulanması seçeneklerinin de değerlendirildiğini açıkladı. "Bu pakette var, artık takdir Gazi Meclisimizin" dedi.

Bakan ayrıca hakim, savcı ve polis memurları başta olmak üzere kamu görevlilerinin silah alımında harçtan muaf tutulduğunu hatırlatarak bu muafiyetin de yeniden ele alınacağını söyledi.

9 Can Gitmişti: Silahlar Evden Çıktı

15 Nisan 2026'da Kahramanmaraş Onikişubat ilçesindeki Ayser Çalık Ortaokulu'nda 8. sınıf öğrencisi 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli, sırt çantasına doldurduğu 5 tabanca ve 7 şarjörle iki sınıfa girerek 8 öğrenci ve 1 öğretmeni katletti. Türkiye tarihinin en ölümcül okul saldırısı olarak tarihe geçen bu olay, gündemi derinden sarstı.

Soruşturma kapsamında katilinin, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi olan babası Uğur Mersinli'ye ait silahları kullandığı belirlendi. Tutuklanan Uğur Mersinli'nin ifadesine göre evde 7 adet taşıma ruhsatlı tabanca ile 2 adet av tüfeği bulunuyordu; bunların tamamı mevcut mevzuat çerçevesinde yasal yollarla edinilmişti.

Mevzuattaki Boşluk Nasıl İşliyordu?

Türk hukukunda kamu görevlilerine tanınan harç muafiyeti ve silah ruhsatı kolaylıkları, bu kişilerin pratikte sınırsız sayıda ruhsatlı silah edinmesinin önünde herhangi bir engel bırakmıyordu. Sıradan vatandaşa uygulanan kısıtlamalar, kamu görevlileri için geçerli değildi. Bu boşluk, Kahramanmaraş olayına dek kamuoyunun büyük çoğunluğunun radarına girmemişti.

Düzenleme Ne Getirecek?

Bakan Gürlek'in açıklamalarına göre hazırlanan yasal pakette üç ana başlık öne çıkıyor: kişi başına azami silah sayısına üst sınır getirilmesi, bu sınırı aşan silahlar için ek harç uygulanması ve silahlara gereken özeni göstermeyen sahiplerine cezai yaptırım. Düzenlemenin yasalaşması için TBMM'nin onayı gerekiyor.