Samsun'da uzaklaştırma kararını ihlal eden koca tutuklandı
Samsun'da boşanma aşamasındaki eşini telefonla tehdit ettiği öne sürülen şahıs, cezaevine gönderildi.
Samsun'un İlkadım ilçesine bağlı Cedit Mahallesi'nde F.Ö. (47) hakkında, 6284 Sayılı Kanun kapsamında boşanma aşamasındaki eşi E.Ö.'ye (33) yönelik yaklaşmama ve telefonla iletişim kurmama yönünde koruma tedbiri bulunuyordu.
Ancak F.Ö.'nün tedbir kararına rağmen eşini telefonla aradığı, tehdit ve hakaret içerikli ifadeler kullandığı öne sürüldü. Bunun üzerine E.Ö.'nün şikayetçi olmasıyla polis ekipleri harekete geçti.
AİLE İÇİ ŞİDDET BÜROSU DEVREYE GİRDİ
Şikayet sonrası İlkadım İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Yapılan incelemelerin ardından F.Ö. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.
MAHKEMEDEN TUTUKLAMA KARARI
Nöbetçi mahkemeye çıkarılan F.Ö., hakkındaki suçlamalar kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.