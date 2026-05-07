İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
Toroslar Belediyesi 'Ösman Şahin Öykü Ödülü' sonuçlandı

Mersin'de Toroslar Belediyesi tarafından düzenlenen 'Osman Şahin Öykü Ödülü' yarışması sonuçlandı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 07 Mayıs 2026 15:33, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 15:42
Toroslar Belediyesi tarafından, toplumcu gerçekçi anlatımı, özellikle Çukurova ve Toroslar coğrafyasının insanını, doğasını ve yaşam mücadelesini güçlü bir dille ele alan Osman Şahin'in adını yaşatmak, onun edebiyat mirasını gelecek kuşaklara aktarmak ve öykü yazarlığını teşvik etmek amacıyla düzenlenen 'Osman Şahin Öykü Ödülü' yarışması sonuçlandı. Türkiye'nin dört bir yanından ve yurt dışından yoğun ilgi gören yarışmaya toplam 503 eser katıldı. Geniş katılımla gerçekleşen yarışma, edebiyata ilgi duyan bireylerin üretkenliğini ortaya koyarken farklı bakış açılarını buluşturan önemli bir kültürel platforma dönüştü.

Yarışma kapsamında gönderilen eserler; alanında yetkin ve deneyimli isimlerden oluşan seçici kurul tarafından özgünlük, dil ve anlatım gücü, kurgu bütünlüğü ve edebi değer kriterleri doğrultusunda titizlikle değerlendirildi. Şeffaflık ve tarafsızlık ilkeleri gözetilerek yürütülen süreç sonucunda dereceye giren eserler belirlendi.

AKADEMİSYEN TARIK İSMET ALKAN YARIŞMADA BİRİNCİ OLDU

Değerlendirme sonucunda; 20 bin TL'lik birincilik ödülü, 'Buğu' adlı öyküsüyle Tarık İsmet Alkan'a, 15 bin TL'lik ikincilik ödülü, 'Yabancılarla Türkçe Yolculuğum' adlı eseriyle Hidayet Boyacıoğlu'na, 10 bin TL'lik üçüncülük ödülü ise 'Dereköylü Handan' adlı öyküsüyle İlhan Günay'a verildi. Ayrıca yarışmada 10 eser, mansiyon ödülü aldı.

'YENİ KALEMLERİ DESTEKLEMEYE DEVAM EDECEĞİZ'

Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, yarışmaya gösterilen yoğun ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, kültür ve sanatın toplumsal gelişimdeki rolüne dikkat çekti. Başkan Yıldız, "Toroslar, yalnızca doğal güzellikleriyle değil, yetiştirdiği değerli edebiyatçılarla da güçlü bir kültürel mirasa sahiptir .Türkiye'de ve yurtdışında pek çok önemli ödül almış, eserleriyle Türk sinemasına ilham veren hemşehrimiz Osman Şahin de Türk edebiyatının yaşayan ustalarındandır. Biz de bu usta ismin, edebiyat dünyasına katılacak yeni yazarlara ilham olmasını sağlamak amacıyla bu öykü yarışmasını düzenledik. Usta öykücü ve senarist Osman Şahin'in izinden giderek edebiyata katkı sunan yeni kalemleri desteklemeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

SONUÇLAR, WEB SİTESİNDE DUYURULDU

Katılımcılar, yarışma sonuçlarına Toroslar Belediyesinin toroslar-bld.gov.tr resmi web sitesi üzerinden ulaşabilir. Ödüller, düzenlenecek törenle dereceye girenlere takdim edilecek.

Tarık İsmet Alkan kimdir?

Edebiyatçı Osman Şahin Öykü Ödülünü kazanan Akademisyen Tarık İsmet Alkan, 1991 yılında Bor'da doğdu. TOBB ETÜ Bilgisayar Mühendisliği lisansının ardından İngiltere'de yüksek lisansını tamamladı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. İktisat, İlahiyat ve Hukuk eğitimlerinin sağladığı disiplinlerarası perspektifle farklı alanlardaki projelerini sürdürmektedir. Buğu, yazarın yayımlanan ilk öyküsüdür.

