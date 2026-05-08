İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek
Annesini bıktıran oğula 'sigara' cezası: İçerse hapse girecek

Çekmeköy'de yaşayan Ş.T., evde sürekli sigara içen ve huzursuzluk çıkaran oğlu M.C.T.'yi mahkemeye verdi. Mahkeme, annesine kötü davranan ve evde tütün dumanı estiren gence "sigara yasağı" getirdi; uymaması halinde hapis cezası uyarısında bulundu.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 16:08, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 16:11
İstanbul Çekmeköy'de yaşayan Ş.T. isimli anne, oğlu M.C.T.'nin davranışları nedeniyle zor günler geçirmeye başladı. Oğlunun eve maddi katkıda bulunmamasının yanı sıra sürekli huzursuzluk çıkarması ve ev içerisinde aralıksız sigara içmesinden rahatsız olan anne, çareyi yargıya başvurmakta buldu. Anadolu Aile Mahkemesi'ne dilekçe veren anne, oğlundan tamamen kopmak istemediğini ancak biraz uzaklaşmasına ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Sadece Hakaret Değil, Sigara da Yasak

Annenin talebini inceleyen mahkeme, 6284 sayılı Kanun kapsamında dikkat çeken bir tedbir kararı aldı. 1 ay süreyle geçerli olacak karara göre, M.C.T. annesine yönelik tehdit, hakaret, aşağılama veya küçük düşürücü hiçbir davranışta bulunamayacak. Ancak kararın asıl şaşırtan kısmı "çevre ve sağlık" detayında saklıydı.

Açık Alanlar Dahil: Evde İçemeyecek!

Mahkeme heyeti, annenin şikayetlerini dikkate alarak M.C.T.'nin tedbir süresi boyunca evin içerisinde sigara içmesini yasakladı. Yasağın kapsamı sadece kapalı alanlarla sınırlı kalmadı; kararda, "açık alanları dahil olmak üzere" ifadesi kullanılarak balkon ve teras gibi bölümlerde de sigara içilmesi engellendi.

İhlal Durumunda Zorlama Hapsi

Yargı, bu ilginç yasağın delinmesi ihtimaline karşı yaptırımı da net bir şekilde belirledi. Karara göre M.C.T., mahkemenin koyduğu sigara içmeme veya hakaret etmeme maddelerinden herhangi birini ihlal ederse, hakkında 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsi uygulanabilecek.

Emsal Nitelikte Bir Karar

Hukukçular, bu kararın aile içi huzurun sağlanması ve kişilerin sağlıklı bir çevrede yaşama hakkının korunması adına emsal niteliği taşıyabileceğini belirtiyor. Annesinin huzurunu bozan gencin, 1 ay boyunca evin sınırları içerisinde tütün ürünlerinden uzak durup durmayacağı ise merak konusu oldu.

