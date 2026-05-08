Şırnaklı Hüsam, ABD'deki iki üniversiteden kabul aldı

Şırnak Güzel Sanatlar Lisesi Resim Bölümü 12. sınıf öğrencisi Hüsam Oral, sınırları aşan yeteneğiyle tüm dünyaya örnek oldu. Henüz 17 yaşında olan Oral, azmi ve disiplinli çalışmasıyla ABD'nin en prestijli sanat kurumlarından biri olan Virginia Commonwealth University (VCU) tarafından birinci sırada davet edildi. Genç yetenek ayrıca Savannah College of Art and Design (SCAD) gibi küresel ölçekte tanınan bir diğer sanat okulundan da kabul almayı başardı.

"İnsan Kendi Kaderini Kendi Oluşturur"

Başarı serüvenini anlatan Oral, başlangıçta hedefinin Türkiye'deki köklü üniversiteler olduğunu ancak öğretmeni Bircan Batmaz'ın rehberliğiyle vizyonunu yurt dışına çevirdiğini belirtti. Araştırma sürecinde yapay zekayı da etkin kullanan Oral, "Şırnak gibi bir yerden ABD'de dünya çapında ilk 50'ye giren bir okuldan kabul almayı herkes imkansız görüyordu. İnsanın kendi kaderini kendisinin oluşturduğunu göstermek istedim" dedi.

Hastanede Yapılan Tarihi Başvuru

Başvuru sürecinin oldukça duygusal bir atmosferde geçtiğini dile getiren Oral, "14 Ocak'ta, ninem ameliyattayken hastanede başvurumu yaptım. 3 Şubat'ta resmi kabul geldiğinde inanamadım. Yeteneğime güveniyordum ama dünya çapında bir seviyeye ulaştığımı görmek beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Hedef: Sanatta "Aziz Sancar" Olmak

Örnek aldığı isimlerin başında Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar'ın geldiğini vurgulayan Hüsam Oral, ABD'de eğitim alarak Türkiye'yi sanat alanında temsil etmek istediğini söyledi. Oral, "Nasıl Aziz Sancar bilimde devrim yaptıysa, ben de sanatımla dünyada ün kazanmak istiyorum" diyerek gelecekteki hedeflerini özetledi.

Eğitim Camiası ve Arkadaşları Gururlu

Okul Müdürü Hamza Özcan, Hüsam'ın başarısının sadece okul için değil, tüm kent için bir ilham kaynağı olduğunu belirtti. Resim öğretmeni Bircan Batmaz ise Hüsam'ın emeğiyle bu noktaya geldiğini ve diğer öğrencilerin önünü açtığını vurguladı. Sınıf arkadaşı Enes Bektaş ise, "Hüsam bize sadece yeteneğin yetmediğini, sabır ve disiplinin de gerekli olduğunu gösterdi" dedi.

Sanatçı Adaylarına Çağrı

Müdür Özcan, ailelere seslenerek, "Ülkemizin mühendise, doktora ihtiyacı olduğu kadar sanatçıya da ihtiyacı var. Çocuklarınızın yeteneklerinin önünü açın" mesajını vererek sanata verilen desteğin önemine dikkat çekti. Hüsam Oral şimdi bavullarını hazırlarken, arkasında Şırnaklı gençler için kocaman bir umut bırakıyor.