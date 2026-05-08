Polis memuru, 4 ay önce evlendiği eşini ayaklarından vurdu
Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde bir polis memuru, yaşanan tartışma sonucu eşini ayaklarından vurdu.
Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 16:38, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 16:38
4 ay önce evlenen Afşin İlçe Sağlık Müdürlüğü'nde hemşire olarak çalışan N.G. öğle arasında evine gitti. N.G., Elbistan ilçesinde polis memuru olarak görev yapan eşi B.G. ile tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine polis memuru B.G. silahıyla eşini ayaklarından vurdu. Afşin Devlet Hastanesi'ne kaldırılan N.G. tedavi altına alınırken polis memuru B.G. meslektaşları tarafından gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.