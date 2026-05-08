Eski kiracı dehşeti: 74 yaşındaki ev sahibini sopayla öldüresiye dövdü

İstanbul Sarıyer'de eski kiracısıyla yıllardır sorun yaşayan 74 yaşındaki Taner Koz, tehdit ve saldırıların hedefi olduğunu öne sürdü. İddiaya göre kira ödemediği gerekçesiyle icra yoluyla tahliye edilen eski kiracı, daha sonra Vakıflar'dan kiraladığı alan üzerinden Koz'u ölümle tehdit etmeye devam etti. Daha önce silahla eve ateş açtığı için cezaevine giren şahıs, bu kez yaşlı adamı sopayla darp etti. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda Koz'un yere düştüğü, başına ve sırtına defalarca vurulduğu görüldü.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 17:04, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 17:05
Olay, Sarıyer Maden Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Taner Koz, 2018 yılında eşinin kanser tedavisi nedeniyle Bursa'ya gitmek zorunda kalınca iş yerini Hüseyin A. isimli şahsa kiraya verdi. Taner Koz, çok uzun süre kirasını ödemediği gerekçesiyle kiracısını mahkemeye verdi. Hüseyin A.'nın kullandığı depo mahkeme kararıyla boşaltıldı. Hüseyin A.'nın Taner Koz'a, ailesine ve avukatına yönelik tehditleri sürdü. İddiaya göre, bir süre sonra Hüseyin A., Taner Koz'un evinin önündeki Vakıflar'a ait parseli kiraladı ve lastik tamiri yaptığı aracına ait tabelayı da husumetlisinin evinin önüne koydu. Taner Koz evinin önündeki tabelayı çekmek isteyince taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyünce kavgaya dönüşünce Hüseyin A., Taner Koz'u sopayla öldüresiye dövdü. O anlar ise kameraya yansıdı. Hastaneye kaldırılan Koz, darp raporu alarak Hüseyin A.'dan şikayetçi oldu.

Koz, kiracısının yıllarca kira ödemediğini, açılan davalar sonucunda icra yoluyla tahliye edildiğini söyledi. Tahliye sürecinin ardından tehditlerin başladığını öne süren Koz, "Beni sürekli ölümle tehdit ediyordu. Daha önce silahla evime ateş açtı. O olay nedeniyle ceza aldı ve yaklaşık iki buçuk ay cezaevinde kaldı. Çıktıktan sonra tehditlerine devam etti. Beni öldürmek için pusu kurduğunu düşünüyorum" dedi.

Koz, olay günü evinin önünü kapatan tabelayı kaldırmak isterken saldırıya uğradığını anlatarak, "Tabela ağırdı, çekerken yere düştü. O sırada koşarak üzerime geldi. İlk önce tokat attı, yere düştüm. Sonra elindeki odunla defalarca vurdu. Bütün vücudum mosmor oldu. Hastaneden darp raporu aldım" diye konuştu.

Güvenlik kamerası saldırıyı saniye saniye kaydetti

Olay anı çevrede bulunan güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın yere düştüğü, saldırganın elindeki sopayla Koz'un başına ve sırtına defalarca vurduğu görüldü. Çevredeki vatandaşların ise olaya geç müdahale ettiği anlar dikkat çekti.

Taner Koz'un avukatı İrfan Sütlüoğlu da müvekkilinin uzun süredir tehdit altında olduğunu belirterek, "Müvekkilim yıllardır sistematik şekilde baskı ve tehdide maruz kalıyor. Daha önce silahlı saldırı yaşandı. Şimdi ise kamera kayıtlarına yansıyan çok ağır bir darp olayı var. Sadece müvekkilim değil, ben de ölüm tehditleri alıyorum. Telefonla aranıp hakarete uğruyoruz" ifadelerini kullandı.

Avukat Sütlüoğlu, olayla ilgili hukuki sürecin sürdüğünü belirterek saldırgan hakkında yeniden suç duyurusunda bulunduklarını söyledi.

