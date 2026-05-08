Valilikten 'Yadigar' projesi: Tarihi lisenin spor salonu yeniden inşa ediliyor

İstanbul Valiliği, kentin sembol eğitim kurumlarından İstanbul Erkek Lisesi'nin spor salonunu "Yadigar" projesiyle yeniden hayata geçiriyor. Sosyal medya platformu NSosyal üzerinden yapılan açıklamada, projenin sadece bir spor alanı değil, aynı zamanda kentin kültür ve spor birikimine katkı sunacak önemli bir merkez olacağı vurgulandı.

İnşaat Sırasında Tarihi Keşif

YİKOB tarafından titizlikle yürütülen inşaat çalışmaları sırasında önemli bir arkeolojik keşfe imza atıldı. Kazılar sonucu ortaya çıkarılan tarihi sarnıç yapısı, modern projeye dahil edilerek koruma altına alındı. Bu sayede yeni spor kompleksi, İstanbul'un zengin tarihini modern mimariyle harmanlayan bir yapıya dönüştü.

Uluslararası Organizasyonlara Uygun Altyapı

Yeni inşa edilen salonda sadece okul içi faaliyetler değil, uluslararası spor organizasyonları da gerçekleştirilebilecek. Zemin katta yer alan 110 kişilik tribünlü spor salonunun yanı sıra, bodrum katlarda yer alan 290 kişilik dev konferans salonu ve teknik alanlar, binayı çok fonksiyonlu bir tesis haline getirecek.

"Medeniyetimizi Geleceğe Taşıyoruz"

Valilik açıklamasında projenin manevi boyutuna da dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi: "İstanbul Valiliği olarak 'Yadigar' projemizle, eserlerimizi ve medeniyetimizi geleceğe taşıyoruz. Ecdadımıza bir vefa, geleceğimize güçlü bir miras bırakıyoruz." İnşaatın tamamlanmasıyla birlikte tesisin, önemli spor ve kültür organizasyonlarına ev sahipliği yapması hedefleniyor.