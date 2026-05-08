Bakan Işıkhan: SGK doğum iznine ilişkin genelge yayımlayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, iş sağlığı ve güvenliği denetimlerinde "ceza odaklı" değil "rehberlik odaklı" bir döneme geçtiklerini duyurdu. Bakan Işıkhan ayrıca doğum izninin 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin teknik altyapının tamamlandığını müjdeledi.

Kaynak : Anadolu Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 17:30, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 17:29
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası'nın (MESS) ödül töreninde iş dünyasına önemli mesajlar verdi. Denetim anlayışında köklü bir değişikliğe gittiklerini ifade eden Bakan Işıkhan, "Rehberlik ve teftişlerimizi ceza verme odaklı değil, işletmelerin gerekli tedbirleri hızla alarak çalışanların sağlığını koruma odaklı yürütüyoruz. Amacımız ceza keserek gelir elde etmek değil, iş yerlerinin ve çalışanların güvenliğidir" dedi.

Doğum İzninde 24 Hafta Uygulaması Başlıyor

Bakan Işıkhan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından ilan edilen "Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonu kapsamında çalışan annelere yönelik devrim niteliğindeki düzenlemenin detaylarını paylaştı. Doğum izninin 16 haftadan 24 haftaya çıkarılmasına ilişkin kanuni düzenlemenin tamamlandığını belirten Işıkhan, şu bilgileri verdi: "Sosyal Güvenlik Kurumu olarak teknik ve idari altyapı çalışmalarımızı büyük ölçüde tamamladık. En kısa sürede yayımlayacağımız genelgeyle uygulama sürecini açıklayacağız. Çalışan annelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İş Sağlığı ve Güvenliğinde 2030 Vizyonu

İş sağlığı ve güvenliğini bir kültür haline getirmeyi hedeflediklerini söyleyen Bakan Işıkhan, 12-13 Mayıs tarihlerinde 10. Uluslararası İş Sağlığı ve Güvenliği Konferansı'nın gerçekleştirileceğini duyurdu. "Geleceği Birlikte Şekillendiriyoruz: Herkes İçin Sürdürülebilir İSG" mottosuyla yapılacak konferansın ardından, sektörün 5 yıllık yol haritasını oluşturacak olan "2026-2030 Ulusal İSG Politika Belgesi"nin de tamamlanacağı bildirildi.

"Beşeri Sermayemiz En Büyük Gücümüz"

Kalkınmanın ancak çalışanların güvenliğiyle anlam kazanacağını ifade eden Işıkhan, Türkiye'nin son çeyrek asırda İSG politikalarında uluslararası normlara uygun büyük adımlar attığını belirtti. Eğitim sistemine de değinen Bakan, güvenlik kültürünü kreşlerden üniversitelere kadar her yaş grubuna aşılamak için Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerle ortak çalışmalar yürüttüklerini kaydetti.

MESS Başkanı Akkol: "Dünyaya Örnek Uygulamalara Sahibiz"

Törende konuşan MESS Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ise üye iş yerlerinin iş sağlığı ve güvenliği konusunda dünya standartlarında uygulamalara sahip olduğunu vurguladı. Akkol, teknolojiyi kullanarak bu iyi örnekleri tüm Türkiye'ye yaymayı hedeflediklerini belirterek Bakan Işıkhan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Törenin sonunda Bakan Işıkhan ve Özgür Burak Akkol, "10. Yıl Özel Ödülü"nü kazanan işletmelere plaketlerini takdim etti.

