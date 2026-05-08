İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı'nda çatışma yaşanıyor iddiası
Cenaze için geldiği köyünde 'kene' kurbanı oldu

İstanbul'dan bir yakınının cenazesi için Kastamonu'nun Daday ilçesine gelen Büşra Sevim, köyde vücuduna yapışan kene nedeniyle hayatını kaybetti. İstanbul'da KKKA teşhisiyle yoğun bakıma alınan genç kadın, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 17:55, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 17:56
İstanbul Gaziosmanpaşa'da ikamet eden Büşra Sevim, geçtiğimiz günlerde bir yakınının cenaze törenine katılmak üzere memleketi Kastamonu'nun Daday ilçesine bağlı Koçcuğaz köyüne geldi. Köyde bulunduğu sırada vücuduna kene yapışan Sevim, cenaze işlemlerinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri döndü.

Şikayetleri İstanbul'da Başladı

İstanbul'a döndükten kısa bir süre sonra yüksek ateş, mide bulantısı ve kusma gibi belirtiler gösteren Sevim, durumunun ağırlaşması üzerine hastaneye müracaat etti. Yapılan tetkikler sonucunda genç kadına, kene yoluyla bulaşan Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) teşhisi konuldu.

Yoğun Bakımdaki Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Hastanenin yoğun bakım servisinde ivedilikle tedavi altına alınan Büşra Sevim, sağlık ekiplerinin tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Sevim'in vefatı ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Kendi Köyünde Son Yolculuğuna Uğurlandı

Büşra Sevim'in cenazesi, İstanbul'daki işlemlerin ardından tekrar memleketi Kastamonu'ya getirildi. Talihsiz kadının cenazesi, sabah saatlerinde Koçcuğaz köyünde kılınan cenaze namazının ardından, kenenin yapıştığı topraklarda dualarla defnedildi.

Uzmanlardan Kene Uyarısı

Yaşanan bu acı olay, özellikle bahar ve yaz aylarında artış gösteren kene vakalarına karşı uyarıları yeniden gündeme getirdi. Uzmanlar, kırsal alanlardan dönüldüğünde vücut kontrolünün titizlikle yapılması ve kene yapışması durumunda vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.

