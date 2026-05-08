Film gerçek oldu: 2 yaşındaki minik kız tek başına otobüse bindi

Olay, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana geldi. Karadeniz Ereğli istikametinden Alaplı'ya gelen halk otobüsünün şoförü Gündüz Çimen, bir durakta mola vererek ekmek almak amacıyla araçtan indi. Kapıları açık bırakılan otobüs, o sırada büyük bir tehlikeye davetiye çıkardı.

Ailesi Telefoncudayken Otobüse Bindi

Şoförün araçta olmadığı dakikalarda, yol kenarındaki bir telefoncuda bulunan ailesinin yanından uzaklaşan 2 yaşındaki kız çocuğu, açık duran kapıdan otobüse bindi ve arka koltuklardan birine oturdu. Aracına geri dönen ve arka koltukta bir çocuk olduğunu fark etmeyen şoför Çimen, güzergahına devam etti.

Işıklarda Gelen Sesler Gerçeği Ortaya Çıkardı

Yoluna devam eden şoför, trafik ışıklarında beklediği sırada aracın arkasından gelen sesleri fark etti. Hemen otobüsü durdurarak kontrol eden Çimen, arka koltukta tek başına oturan minik kızı görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Durumu vakit kaybetmeden Alaplı Garaj Amirliği'ne bildiren şoför, emniyet güçlerinin devreye girmesini sağladı.

Aileye Sağ Salim Teslim Edildi

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, çocuğu koruma altına alarak ailesine ulaştı. Yapılan incelemelerin ardından küçük kız, korku dolu anlar yaşayan ailesine teslim edildi. Şoför Gündüz Çimen'in dikkati ve sorumluluk bilinci, olası bir olumsuzluğun önüne geçti.

O Anlar Araç Kamerasında

Yaşanan bu film şeridini aratmayan olay, otobüsün güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde minik çocuğun sakin tavırlarla otobüse binişi, koltukta oturuşu ve şoförün çocuğu fark ettiği o şaşkınlık anları yer aldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, ebeveynlerin çocukların güvenliği konusunda ne kadar dikkatli olması gerektiğini bir kez daha hatırlattı.