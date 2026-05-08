Prof. Afyoncu: 3 çocuğu olan anneye memur gibi maaş verilmeli
Bilirkişi inceledi, not yükseldi: 'Kasıtlı düşük not' davasını öğrenci kazandı

Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği öğrencisi Sedanur Kaya, hocasının kendisine kasıtlı düşük not verdiği iddiasıyla açtığı davayı kazandı. Bilirkişi raporu, aynı cevabı veren diğer öğrencilere puan verilirken Kaya'ya "sıfır" puan verildiğini tescilledi.

Kaynak : NTV
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 18:47, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 18:53
Balıkesir Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü 3. sınıf öğrencisi Sedanur Kaya, 'Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretimi' dersinin bütünleme sınavından 40 alarak kaldı. Sonuca şaşıran ve kağıdının hatalı okunduğunu savunan 28 yaşındaki Kaya, önce dersin hocasıyla görüşmek istedi ancak reddedildi. Ardından dekanlığa yaptığı resmi itirazdan da "bir yanlışlık yok" cevabı alınca, hakkını mahkemede aramaya karar verdi.

Hocanın "Taraflı" Okuma İddiası Yargıda

Öğrenci Sedanur Kaya, hocasıyla arasındaki fikir ayrılıklarının nota yansıdığını iddia ederek, "Haksızlık görünce konuşurum, bu durumun hocayı rahatsız ettiğini düşünüyorum. Sınav kağıdının taraflı okunduğunu biliyordum" sözleriyle dava sürecini başlattı.

Bilirkişi Kağıtları Tek Tek Kıyasladı

İdare Mahkemesi tarafından atanan bilirkişi, sadece Sedanur Kaya'nın kağıdını değil, sınıftaki diğer öğrencilerin yanıtlarını da inceledi. Yapılan kıyaslamada akademik tarafsızlığın ihlal edildiği görüldü. Kaya'nın avukatı Emre Sandıkçı, "Müvekkilim ile aynı cevabı yazan başka bir öğrenci 10 tam puan alırken, müvekkilime sıfır puan verilmiş. Bu durum bilirkişi raporuyla tek tek ispatlandı" açıklamasında bulundu.

Üniversite Yönetiminin İtirazı Reddedildi

Bilirkişi heyeti, Sedanur Kaya'nın notunun 40 değil, geçme notu olan 60'ın üzerinde, yani 62 olması gerektiği sonucuna vardı. Üniversite yönetimi bu rapora itiraz etse de mahkeme, raporun bilimsel ve objektif verilere dayandığına hükmederek öğrenciyi haklı buldu.

Emsal Nitelikte Karar

Bu karar, üniversitelerde sınav değerlendirmelerinin mutlak bir takdir yetkisi olmadığını ve "objektiflik" ilkesinin yargı denetimine tabi olduğunu bir kez daha kanıtladı. Sedanur Kaya, hukuk mücadelesi sayesinde mezuniyet yolundaki büyük bir engeli aşmış oldu.

