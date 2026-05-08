Kara para aklayan şebekeye operasyon: 293 milyon liralık mal varlığına el konuldu

Gaziantep İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinden elde edilen suç gelirlerinin yasal sisteme dahil edilmesini engellemek amacıyla dev bir operasyona imza attı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporlarını titizlikle inceleyen ekipler, yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından düğmeye bastı.

Lüks Araçlar ve Daireler Ele Geçirildi

Düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 18 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma derinleştirildiğinde, suç örgütünün uyuşturucu gelirleriyle lüks araçlar, çok sayıda daire ve hatta bir düğün salonu satın aldığı tespit edildi. Piyasa değeri toplam 293 milyon 400 bin lira olan bu mal varlıklarına mahkeme kararıyla el konuldu. Ayrıca, kara para trafiğinde kullanıldığı değerlendirilen 4 şirket ve 29 şüphelinin banka hesapları bloke edildi.

6 İlde Eş Zamanlı "Narkotik" Baskını

Operasyon sadece kara para aklama boyutuyla sınırlı kalmadı. Örgütlü uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 49 şüphelinin yakalanması için Gaziantep merkezli 6 ilde daha operasyon düzenlendi. Bu baskınlarda 20 şüpheli gözaltına alınırken, zanlılardan 13'ünün halihazırda farklı suçlardan cezaevinde tutuklu bulunduğu saptandı.

Mücadele Kararlılıkla Sürüyor

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, suç örgütünün finansal kaynaklarını tamamen kurutmaya yönelik çalışmalar devam ediyor. Firari durumdaki diğer şüphelilerin yakalanması için başlatılan geniş çaplı operasyonlar sürerken, el konulan taşınmaz ve araçların adli süreç sonunda kamuya devredilmesi bekleniyor.