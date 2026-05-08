Yatırımcı Nisan ayında borsada güldü, altın ve dövizdekKaybetti
Çalışanların Şirketlerden Beklentileri Neler? Pluxee Türkiye Araştırması Yayınlandı

Çalışanların Şirketlerden Beklentileri

Her sabah işe giden milyonlarca çalışan artık yalnızca maaş için değil; anlam, takdir ve kendi hayatlarına alan açan bir çalışma ortamı için kapıdan giriyor. Peki şirketler bu beklentinin gerçekten farkında mı? Çalışan deneyimi ve yan hakları dünyasının lideri Pluxee, Ipsos iş birliğiyle gerçekleştirdiği araştırmayla bağlılığın değişen tanımı ve çalışanların şirketlerinden ne beklediğini gözler önüne seriyor.

Dengeli Bağlılık: Hayattan Kopmadan İşe Adanmak

Araştırmanın Türkiye bulgularından öne çıkan en özgün kavram "dengeli bağlılık." Türkiye'deki çalışanların %60'ı işini yaşamının önemli ama tek belirleyici unsuru olarak görmüyor. Bu oran, iş-yaşam dengesi tartışmalarına bambaşka bir boyut katıyor: Çalışanlar işten kaçmıyor, onu hayatın doğal bir parçası olarak konumlandırıyor; ancak o parçanın tüm alanı kaplamasına da izin vermiyor. Global ölçekte çalışanların %19'u "İşim hayatımın merkezinde" derken bu oran Türkiye'de %35'e yükseliyor. Yani Türkiye'deki çalışanlar işe verdikleri önemi küçümsemiyor; ama işi daha geniş bir yaşam tablosunun içine yerleştiriyor. Peki bu geniş tablo neye benziyor? Araştırmaya göre çalışanlara "Haftada fazladan 4 saatiniz olsaydı ne yapardınız?" sorusu sorulduğunda %31'i "Ailem ve sevdiklerimle daha fazla vakit geçirirdim" yanıtını veriyor; bu oran listede açık ara birinci sırada yer alıyor.

İyi Maaş ve Kişiselleştirilmiş Yan Haklar: Vazgeçilmez İkili

Çalışanların beklentileri günümüzde farklılaşmış olsa da bazı dinamikler halen geçerliliğini koruyor. Türkiye'deki çalışanların %48'i, iyi maaşı bir şirketi cazip kılan birinci unsur olarak gösteriyor. Ancak asıl dikkat çekici bulgu hemen ardından geliyor: "İhtiyaçlara uygun yan haklar" %36 oranla ikinci sırada.

Bu veriler, artık herkese uyan tek tip yan hak paketlerinin işe yaramadığını açıkça gösteriyor. Küçük bir çocuğu olan çalışanın günlük ihtiyaçları ile kariyerinin başındaki genç bir profesyonelin beklentileri birbirinden çok farklı. İşte bu noktada yemek kartı, kurumsal hediye kartı ve yakıt kartı gibi esnek ve günlük yaşama dokunan yan haklar, soyut bir lüks olmaktan çıkıp somut bir bağlılık aracına dönüşüyor. Çalışan, her gün öğle yemeğinde yemek kartını cebinden çıkardığında ya da yakıt masrafı için ayrıca düşünmek zorunda kalmadığında şirketten aldığı desteği fiilen hissediyor. Kurumsal hediye kartı ise özel anlarda çalışanın takdir edildiğini elle tutulur biçimde somutlaştırıyor.

Bağlılığın 8 Farklı Tonu: Tek Tip Çalışan Yok

Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri, çalışan bağlılığının tek boyutlu bir kavram olmadığını gösteren sekiz farklı profil. Pluxee, bağlılığı etkileyen iki temel ekseni mercek altına aldı: hayata karşı işe verilen önem ve çalışanın odağının bireysel mi yoksa toplum odaklı mı olduğu. Bu iki eksen, çalışanların kariyer yolculuklarında deneyimleyebileceği sekiz farklı bağlılık biçimini ortaya çıkarıyor:

  • Bağlı (%12): Bu profildeki çalışanlar hem işini hem kişisel yaşamını eşit değerde görürken şirketini gelişim için ideal bir alan olarak tanımlıyor.
  • Arayış İçinde (%14): Bu profilde çalışanlar hayatta anlam arayışını işin önüne koyuyor ve adil bir kurumsal yaklaşım bekliyor.
  • Kuralcı (%11): Kişisel ve profesyonel yaşamını dengeli biçimde yöneten bu çalışanlar kendi değerleriyle örtüşen şirketlere bağlı kalıyor.
  • Fayda Odaklı (%5): Bu çalışanlar kişisel zamanını koruma konusunda net sınırlar çiziyor.
  • İş odaklı (%27): Hayatının merkezine kariyerlerini koyan bu çalışanlar tükenmişlik riskini de beraberinde taşıyor.
  • Tam Adanmış (%15): Çalışanlar iş tutkusunu güçlü topluluk bağlarıyla harmanlıyor.
  • Topluluk Odaklı (%2): Kariyer hedeflerinden çok toplumsal sorumlulukları ön planda tutuyor.
  • Sistemin Dışında (%13): İşe yalnızca faturaları ödemek için bir araç gözüyle bakan ve kişisel özgürlüğünü her şeyin önünde tutan çalışanları kapsıyor.

Bu sekiz profil, şirketlere kritik bir mesaj veriyor: Tek tip bir bağlılık stratejisi artık hiçbir çalışana tam anlamıyla hitap etmiyor. Her çalışanın ihtiyacı, önceliği ve kariyer evresi birbirinden farklı; dolayısıyla sunulan deneyimin de o farklılığı yansıtması gerekiyor. Araştırmayı detaylı olarak incelemek için İş Dünyasında Bağlılığın Yeni Tanımı sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

