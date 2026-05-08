Bakan Yumaklı: Tarım artık bir milli güvenlik meselesidir

Yalova'da düzenlenen TAKE projesi temin töreninde konuşan Bakan İbrahim Yumaklı, küresel krizler ve iklim değişikliği karşısında tarımın stratejik bir güç haline geldiğini vurguladı. Yumaklı, "Kendi gıdasını temin edemeyen ülkeler endişe içinde, biz toprağımıza sahip çıkıyoruz" dedi.

Kaynak : İhlas Haber Ajansı
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 21:11, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 21:11
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Yalova İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından düzenlenen "Bitkisel Üretimi Geliştirme Projeleri Temin Töreni"ne katıldı. Yalova'nın yüz ölçümü olarak küçük ancak üretim kapasitesi olarak büyük bir şehir olduğunu vurgulayan Yumaklı, tarımın küresel konjonktürde "milli güvenlik" meselesine dönüştüğünü ifade etti. Türkiye'nin tarımsal hasılada Avrupa'da birinci, dünyada ise ilk 10'da olduğunu hatırlatan Bakan, "Stratejik güç; toprağını koruyan, suyunu verimli kullanan ülkelerin elindedir" dedi.

TAKE Projesi ile Yerel Üretim Güçleniyor

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) projesinin 81 ilde o bölgenin dinamiklerine göre uygulandığını belirten Yumaklı, Yalova'da özellikle örtü altı sebze yetiştiriciliği ve süs bitkileri üzerine yoğunlaştıklarını söyledi. Törenle birlikte 170 binden fazla sebze fidesi toprakla buluşurken, 46 ton sera örtüsüyle üretim altyapısının güçlendirildiği kaydedildi.

"En Büyük Gündemimiz Su: Damlasının Hesabını Yapacağız"

Konuşmasında su verimliliğine geniş yer ayıran Bakan Yumaklı, iklim krizi ve jeopolitik gerginliklerin gıda arz güvenliğini tehdit ettiğini hatırlattı. İstanbul Su Forumu'ndaki temaslarına atıfta bulunan Yumaklı, şunları söyledi: "Bundan sonraki en büyük gündemimiz su. Damlasını adeta hesabını yapacak şekilde kullanmak zorundayız. Saygıdeğer Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde başlattığımız 'Su Verimliliği Seferberliği' ile tarımda, endüstride ve evde suyun en verimli şekilde kullanılmasını sağlamak için çalışıyoruz."

Yalova: Katma Değerli Tarımın Merkezi

Yalova'nın özellikle süs bitkileri ve örtü altı üretimde bir merkez haline geldiğini ifade eden Bakan Yumaklı, dağıtılan 650 rulo damlama sulama hortumuyla suyun israf edilmeden "can suyu" olarak toprağa taşınacağını belirtti. Törenin ardından protokol üyeleriyle birlikte çiftçilere fide ve malzeme dağıtımı gerçekleştirildi.

Programa Yalova Valisi Ahmet Hamdi Usta, milletvekilleri ve çok sayıda üretici katılım sağladı.

