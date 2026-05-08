İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Bakan Tekin: 12 yıllık zorunlu eğitimin 16'da biri okulda geçiyor

İzmir'de "Fen Bahçeleri" projesinin tanıtımına katılan Bakan Yusuf Tekin, 12 yıllık zorunlu eğitimi tamamlayan bir gencin vaktinin sadece 16'da birini okulda geçirdiğine dikkat çekerek; aileleri, sivil toplum ve meslek örgütlerini eğitim sürecine destek olmaya çağırdı.

08 Mayıs 2026 22:16
İzmir Fen Lisesi'nde düzenlenen "Fen Bahçeleri" lansmanına katılan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim sürecinin okul duvarlarını aşan bir yapıya sahip olduğunu vurguladı. Bir öğrencinin 18 yaşına kadar yaklaşık 160 bin saat yaşadığını, bunun sadece 10 bin saatinin okulda geçtiğini belirten Tekin, "Sorumluluğu paylaşmak üzere ailelerin ve STK'ların devrede olması lazım. Çocuk okulda öğrendiğinin zıttını sokakta veya evde görmemeli" dedi.

Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli: Teoriden Beceriye

Yeni müfredat modelinin çocukların okul dışındaki hayatlarını da kapsadığını ifade eden Bakan Tekin, geleneksel çocuk oyunlarının oynanacağı alanların okulların ayrılmaz bir parçası haline getirileceğini söyledi. Bakan, "Dünya ile rekabet edebilmek için teorik eğitimin beceriye dönüşmesi gerekiyor. Projelerimizi bu mantık üzerine kurguluyoruz" ifadelerini kullandı.

Eğitimde Fiziki Devrim: 750 Bin Derslik

İzmir temasları kapsamında Hikmet Avcı Anaokulu'nun açılışını da gerçekleştiren Tekin, 2002 yılından bu yana eğitim altyapısında devrim yapıldığını kaydetti. 2002'de 350 bin olan derslik sayısının bugün 750 bine ulaştığını açıklayan Bakan Tekin, mevcut dersliklerin büyük bir kısmının modern standartlarda yeniden inşa edildiğini vurguladı.

Yerel Yönetimlere "Standart" Çağrısı

Okul öncesi eğitimde %94 okullaşma oranına ulaşıldığını belirten Bakan Tekin, yerel yönetimlerin anaokulu yapmasına karşı olmadıklarını ancak bu kurumların Milli Eğitim Bakanlığı'nın belirlediği pedagojik ve fiziki standartlara uyması gerektiğini hatırlattı. Programın sonunda hayırseverlerden Bayraklı ilçesi için yeni bir okul ve öğretmenevi sözü alan Bakan, öğretmenlerin toplumdaki saygınlığının artırılması gerektiğinin de altını çizdi.

