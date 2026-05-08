İtirafçı olan Özkan Yalım: Özgür Özel'e poşet içinde para verdim
Van'da bir köpek saldırısı daha! Çocuğun vücudu parçalandı

Van'da geçtiğimiz günlerde köpeklerin saldırısında hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hamza Özsoy'un acısı tazeyken bir köpek saldırısı daha yaşandı. 11 yaşındaki çocuk başıboş köpeklerin saldırısına uğradı.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 08 Mayıs 2026 23:02, Son Güncelleme : 08 Mayıs 2026 23:04
Van'ın Muradiye ilçesinde meydana gelen olayda 5 başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan 11 yaşındaki çocuk dehşeti yaşadı. Vücudunun çeşitli yerlerinden parçalanan çocuk hastaneye kaldırıldı.

- Muradiye ilçesinde 11 yaşındaki çocuğa 5 başıboş köpek saldırdı

, bugün saat 16.30 sıralarında Gönderme Mahallesi'nde okuldan çıkan 11 yaşındaki Y.A. sokak köpeklerinin saldırısına uğradı.

Çocuk, saldırı esnasında oradan geçen başka bir okul servisi şoförünün yardımıyla kurtarıldı.

Ölümden dönen çocuğun vücudunun çeşitli yerlerinde köpek dişleri ve derin yaralar olduğu görüldü.

Yaralı Y.A. hastanede tedavi altına alınırken ailesi ve yakınları Hamza gibi kendi çocuklarının da ölmesi mı gerekiyor diyerek yetkililere tepki gösterdi.

Acılı aile yetkili kurumların başıboş sokak köpeği sorununa artık kalıcı çözüm bulması gerektiğini söyledi.

HAMZA'NIN HAYATINI KAYBETMESİNİN ÜZERİNDEN 1 HAFTA GEÇMEDİ

Van'da geçtiğimiz hafta yaşanan acı olayda Hamza Özsoy hayatını kaybetmiş, kuzeni Ayaz Özsoy ise ağır yaralanmıştı.

Acı olayın üzerinden bir hafta geçmeden bir çocuk daha köpek saldırısına uğrayarak travma yaşadı.

Üst üste yaşanan bu olaylar başıboş köpek sorunun boyutunu gözler önüne serdi.

