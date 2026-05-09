TÜİK'e Yeni Başkan, Merkez Bankası'na Yeni Başkan Yardımcısı: Kritik atamalar yayımlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla hazırlanan atama kararnameleri, 9 Mayıs 2026 tarihli ve 33248 sayılı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığı'na ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkan Yardımcılığı'na yeni isimler getirildi.

TÜİK'in Yeni Başkanı Mehmet Arabacı

Karar No. 2026/129 ile TÜİK Başkanlığı'na Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı Mehmet Arabacı atandı. Atama, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7. maddeleri kapsamında gerçekleştirildi.

Merkez Bankası'na Yeni Başkan Yardımcısı

Karar No. 2026/130 ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan (Guvernör) Yardımcılığı'na Yusuf Emre Akgündüz atandı. Karar, 1211 sayılı Kanun'un 29. maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin ilgili maddeleri uyarınca tesis edildi.

Diğer Atamalar

Aynı Resmi Gazete sayısında yer alan diğer kararlarla şu atamalar da yapıldı:

Adli Tıp Kurumu Başkanlığı'na Hızır Aslıyüksek (Karar No. 2026/126),

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanlığı'na İkinci Başkan Mahmut Sütcü, İkinci Başkanlığa Ahmet Aksu ve üyeliğe Yusuf Sünbül (Karar No. 2026/127),

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu (KGK) Başkanlığı'na İbrahim Ömer Gönül ve üyeliğe Abdi Serdar Üstünsalih (Karar No. 2026/128),

Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Diyarbakır-Çınar Kaymakamı Zikrullah Erdoğan (Karar No. 2026/131),

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı Başkan Yardımcılığı'na Ahmet Alemdar (Karar No. 2026/132) atandı.

Resmi Gazetedeki atama kararını görmek için tıklayınız.