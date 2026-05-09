'Her okula iki polis verilmesi yaklaşık 150 bin personel anlamına gelir'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Türkiye'nin savunma sanayisinden siber güvenliğe, uyuşturucuyla mücadeleden organize suç örgütlerine kadar birçok alanda "tarihi bir dönüşüm süreci" yaşadığını söyledi. Yerli ve milli üretim oranının yüzde 80'lere ulaştığını belirten Çiftçi, hedefin yüzde 100 olduğunu vurguladı. Trafik kazalarından siber suçlara kadar birçok başlıkta elde edilen düşüş verilerinin "sahadaki kararlılığın sonucu" olduğunu ifade eden Bakan Çiftçi, emniyet personelinin özlük haklarına yönelik yeni düzenlemelerin de hayata geçirileceğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, A Haber ekranlarında katıldığı programda Türkiye'nin güvenlik politikalarına ilişkin kapsamlı değerlendirmelerde bulundu.

"Daha da iyisini yapabilecek kapasitedeyiz"

Savunma sanayisindeki gelişmelere dikkat çeken Çiftçi, "Yerlilik ve millilik oranımız yüzde 80'lere ulaştı, hedefimiz yüzde 100'e ulaşmak" dedi. SAHA 2026'da görücüye çıkan 35 metre uzunluğundaki yerli füzenin Türkiye'nin geldiği noktayı gösterdiğini belirten Bakan, "daha da iyisini yapabilecek kapasitedeyiz" ifadelerini kullandı.

"Ölümlü kazalarda yüzde 16.7'lik düşüş yaşandı"

Trafik güvenliği verilerine de değinen Çiftçi, son düzenlemelerin ardından ölümlü kazalarda yüzde 16.7'lik düşüş yaşandığını ve günlük can kaybında yaklaşık yüzde 10 azalma olduğunu açıkladı. Teknolojik denetimlerin etkisiyle hız, drift ve takograf ihlallerinde ciddi gerileme olduğunu vurguladı.

"'Dolunay Projesi' devreye alınacak"

Siber suçlarla mücadelede "Dolunay Projesi"nin devreye alınacağını açıklayan Çiftçi, yapay zeka destekli dolandırıcılık ağları, yasa dışı bahis siteleri ve dijital suç örgütlerine karşı operasyonların genişlediğini söyledi. Sosyal medyada kimlik doğrulama sisteminin de gündemde olduğunu belirtti.

Uyuşturucuyla mücadele

Uyuşturucu ile mücadelede rekor seviyede operasyon gerçekleştirildiğini ifade eden Bakan, 2026'nın ilk 4 ayında 18 ton uyuşturucu ve 52 milyon hap ele geçirildiğini açıkladı. Organize suç örgütlerine yönelik 8 ilde yapılan şafak operasyonunda ise 221 kişinin tutuklandığını duyurdu.

Okullarda güvenlik tedbirleri

Yeni nesil suç örgütlerini "raconu olmayan dijital yapılar" olarak tanımlayan Çiftçi, bu gruplara karşı mücadelenin hem yurt içinde hem yurt dışında kararlılıkla sürdüğünü söyledi.

Eğitim kurumlarındaki fiziksel güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Bakan Çiftçi, riskli bölgelerde görev yapan personel sayısının yükseltildiğini açıkladı. Çiftçi, "Okullardaki fiziksel güvenlik tedbirlerini artırdık. Daha önce yılda iki kez yapılan güvenli okul toplantılarını artık her ay gerçekleştiriyoruz. Riskli okullarda zaten polislerimiz görev yapıyordu. Son olayların ardından bekçilerimizi, bazı bölgelerde ise güvenlik korucularımızı da görevlendirdik" dedi.

Türkiye genelindeki tüm okullara polis görevlendirilmesinin mevcut personel yapısıyla mümkün olmadığını ifade eden Çiftçi, "Her okula iki polis verilmesi yaklaşık 150 bin personel anlamına gelir. Bu durumda kolluk kuvvetlerimiz asli görevlerini yerine getirmekte zorlanır. Bu nedenle okul yönetimlerine ve ailelere de önemli görevler düşüyor" diye konuştu.

"Sahipsiz hayvanların yaklaşık yüzde 80'i toplandı"

Sahipsiz hayvanların toplanmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Bakan Çiftçi, sürecin yıl sonuna kadar büyük ölçüde tamamlanmasının planlandığını söyledi.

Çiftçi, "Türkiye genelinde sahipsiz hayvanların yaklaşık yüzde 80'i toplandı. Kalan kısmın da yıl sonuna kadar, özellikle Eylül-Ekim döneminde barınaklara veya doğal yaşam alanlarına alınmasını hedefliyoruz" dedi.

Çalışmaları yakından takip ettiğini belirten Çiftçi, toplama oranı düşük olan bazı illerin valileriyle görüştüğünü ve sürecin hızlandırılmasını istediğini ifade etti.

'Tek Tuşla Acil Yardım Sistemi'

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, vatandaşların acil durumlarda hızlı şekilde destek alabilmesi amacıyla geliştirilen "Tek Tuşla Acil Yardım Sistemi"ne ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Çiftçi, uygulamanın bayramdan önce devreye alınmasının planlandığını söyledi.

Yeni sistem sayesinde zor durumda kalan vatandaşların tek tuşla yardım talebinde bulunabileceğini belirten Bakan Çiftçi, uygulamanın özellikle acil müdahale gerektiren olaylarda güvenlik güçleri ve ilgili ekiplerin daha hızlı harekete geçmesini sağlayacağını ifade etti.

Emniyet personeline yönelik yeni düzenlemeler

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, emniyet personeline yönelik önemli düzenlemeleri de açıkladı. Polislerle ilgili yeni kanun çalışmasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geleceğini belirten Çiftçi, emniyet güçlerinin çalışma şartlarını iyileştirmeye yönelik adımların sürdüğünü söyledi.

Bakan Çiftçi, fazla çalışma sürelerine göre ek mesai düzenlemesi yapılacağını açıklayarak, emniyet personelinin özlük haklarına yönelik yeni düzenlemelerin hayata geçirileceğini ifade etti. Ayrıca 10 bin polis adayının mayıs sonu ile haziran başında göreve başlatılacağını duyuran Çiftçi, güvenlik kadrolarının daha da güçlendirileceğini vurguladı.