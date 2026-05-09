Özgür Özel'e yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada "08.05.2026 tarihinde bir televizyon kanalında, CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından Adalet Bakanı Akın Gürlek'e yönelik sarf edilen aleni sözlerin; kamu düzeni ve barışını bozmaya elverişli, halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeler içerdiğinin değerlendirilmesi üzerine, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından TCK'nın 217/A maddesi kapsamında resen soruşturma başlatılmıştır." denildi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel dün katıldığı bir canlı yayın programında Adalet Bakanı Akın Gürlek'le ilgili olarak doğrulanması mümkün olmayan iddialarda bulunmuştu. Özel "Akın Gürlek'in Bakanlığa 'Tapu kayıtlarını silebilir miyiz?' dediğini, Bakanlığın da '250 yıldır tutuluyor kayıtlar, neyi siliyorsun?' cevabını aldığını da biliyoruz" dediğini iddia etmişti. Özgür Özel yine aynı programda inanılması güç bir iddiaya ortaya atmış ve Akın Gürlek'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonunu dinlediğini ve çevresine "Erdoğan'ı da dinliyorum, bana bir şey yapamazlar" dediğini öne sürmüştü.

Yalan bilgiyi yaymaktan soruşturma

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Türk Ceza Kanununda yer alan "halkı yanıltıcı ve gerçeği yansıtmayan ifadeleri" yayarak kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle soruşturma başlattı

Adalet Bakanı Gürlek'ten Özel'in "telefon dinleme" iddiasına sert yanıt: "İftira siyaseti"

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefonlarının dinlendiğine yönelik iddialarını sert bir dille reddederek yasal işlem başlatacaklarını açıkladı.

Adalet Bakanı Akın Gürlek, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bir televizyon kanalında yaptığı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın telefon görüşmelerinin kendisi tarafından dinlendiğine ilişkin iddialarına sert bir dille yanıt verdi. Gürlek, söz konusu açıklamaları "hayal ürünü senaryolarla örtülmeye çalışılan iftira siyaseti" olarak nitelendirdi ve hukuki adım atacaklarını bildirdi.

Akın Gürlek: "Suçluların hamiliğini yapıyor"

Bakan Gürlek, yürütülmekte olan yargı süreçlerini "darbe" olarak tanımlayan Özel'in bu tutumunun suç faillerini koruma anlamına geldiğini ileri sürdü. 15 Temmuz direnişini kendi davalarıyla kıyaslamanın "büyük bir çarpıtma ve hadsizlik" olduğunu vurgulayan Gürlek, Cumhurbaşkanı ile yürütülen resmi yazışmaların iftira yoluyla zedelenmeye çalışıldığını, bunun devlet ciddiyetine ve milli güvenliğe saldırı anlamı taşıdığını kaydetti.

Yargıyı tehdit ettiğini öne sürdü

Gürlek, hakim ve savcıları "korkacaklar" diyerek hedef alan Özel'e "Türk yargısı kimseden talimat almaz, tehditlere boyun eğmez" yanıtını verdi. Özel'in daha önceki iddiaları nedeniyle açılan davalarda mahkemenin lehine sonuç verdiğini hatırlatan Gürlek, yeni iddialara karşı da aynı hukuki yola başvuracaklarını açıkladı.