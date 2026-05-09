Hüda Par Başkanı: Bir tek çocuk öleceğine yüz köpek ölsün

Van'da 5 yaşındaki bir çocuğun başıboş sokak köpeklerince parçalanarak öldürülmesi sonrasında bir açıklama yapan HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sokak hayvanları meselesinde hayvana merhametin şart olduğunu belirtirken insan sağlığını tehdit eden saldırgan hayvanların itlaf edilmesi gerektiğini savundu. Yapıcıoğlu "Bir tek çocuk öleceğine yüz köpek ölsün." dedi.

Kaynak : Memurlar.Net
Haber Giriş : 09 Mayıs 2026 12:16, Son Güncelleme : 09 Mayıs 2026 12:20
HÜDA-PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, sokak hayvanlarına yönelik uygulamalar konusundaki görüşlerini paylaştı. Yapıcıoğlu, hayvanların aç bırakılmaması ve ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini vurgularken insan sağlığını tehdit eden saldırgan hayvanlara farklı bir yaklaşım benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

Merhamet şart, ancak sınırı var

Yapıcıoğlu, "Hayvana merhamet gerekir; hayvan aç bırakılmamalı, ihtiyaçları giderilmeli; o da bir candır" dedi. Ancak hayvanın insan sağlığını tehdit eder hale gelmesi durumunda tutumun farklılaşması gerektiğini belirten Yapıcıoğlu, saldırgan ve tedavi edilemeyen hayvanların gerekirse itlaf edilmesi gerektiğini savundu.

"Bir tek çocuk öleceğine yüz köpek ölsün"

HÜDA-PAR Genel Başkanı, konuyu çarpıcı bir ifadeyle özetledi: "Bir tek çocuk öleceğine yüz köpek ölsün." Yapıcıoğlu'nun bu açıklaması, sokak hayvanları ve kamu güvenliği tartışmalarının sürdüğü gündemde dikkat çekti.

Başıboş köpeklerin çocuklara saldırıları devam ediyor

Türkiye'de başıboş sokak köpeklerinin yönetimine ilişkin yasal düzenlemelere ve yaşanan elim olaylara rağmen hayvan mamalarıyla ilişkişi bazı sivil toplum örgütlerinin kamuoyunu manipüle etmeye yönelik açıklamaları devam ediyor. Son olarak Van'da başıboş sokak köpekleri 5 yaşındaki Hamza'yı parçalayarak öldürmüştü.

