Hantavirüsü nedeniyle karantinadaki kruvaziyer gemisi Tenerife'ye ulaşıyor

Hantavirüsü salgını nedeniyle karantinaya alınan ve içinde Avrupa vatandaşlarının bulunduğu kruvaziyer gemisinin pazar sabahı Tenerife'ye ulaşması beklenirken, İngiltere ve birçok Avrupa ülkesi vatandaşlarını tahliye etmek için operasyon başlattı.





Hantavirüsü vakaları nedeniyle büyük bir sağlık krizinin merkezinde yer alan kruvaziyer gemisi, Pazar sabahı erken saatlerde İspanya'nın Tenerife adasındaki limana demirleyecek. İngiltere, gemide bulunan 22 vatandaşını aynı gün içinde ülkeye geri getirmek üzere özel bir uçak görevlendirdi.

Gemiden indirilmeden önce testten geçirilecek olan yolcuların, uçak pistine doğrudan transfer edileceği ve İngiltere'ye ulaştıklarında 45 günlük sıkı bir izolasyon sürecine tabi tutulacakları açıklandı.

Avrupa ülkeleri tahliye uçakları gönderdi

İspanya İçişleri Bakanlığı, İngiltere'nin yanı sıra Almanya, Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda'nın da kendi vatandaşlarını almak üzere tahliye uçakları gönderdiğini doğruladı. Avrupa Birliği, geriye kalan diğer Avrupa vatandaşları için iki ek uçak daha tahsis ederek operasyona destek veriyor.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, operasyonu bizzat denetlemek ve üst düzey hükümet yetkilileriyle bir araya gelmek üzere İspanya'ya ulaştı.

Ada sakinlerinde virüs tedirginliği

Geminin Tenerife'ye varış haberi, virüsün yayılmasından endişe eden ada sakinleri arasında protestolara neden oldu. Halkın korkularına yanıt veren DSÖ ve yerel sağlık yetkilileri, virüsün Kanarya Adaları halkı ve küresel toplum için risk seviyesinin şu an için düşük kalmaya devam ettiğini vurguladı.

Tahliye sürecinin halkla temas kurulmadan, en üst düzey güvenlik protokolleri altında yürütüleceği ve tüm yolcuların doğrudan uçaklara aktarılacağı belirtilerek kamuoyuna güvenlik güvencesi verildi.